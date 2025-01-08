Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства — Finance.ua

Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства

Європротокол — це сучасний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без виклику поліції. Використання Європротоколу дозволяє водіям уникнути адміністративної відповідальності, зокрема штрафів, вилучення водійського посвідчення та судових розглядів.

При цьому заповнений бланк Європротоколу є юридичною підставою для отримання страхової виплати.

Про те, що змінилося у Європротоколах у 2025 році, розповіли у МТСБУ.

Умови застосування Європротоколу у 2025 році

Використати Європротокол можна за таких умов:

ДТП є контактним та сталося за участю лише двох транспортних засобів.

Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.

Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.

Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.

Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Нові ліміти відшкодування

250 000 грн. З 1 січня 2025 року скасовано ліміт відшкодування за Європротоколом у розмірі 80 000 грн. Тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, за внутрішнім договором ОСЦПВ , яка за договорами, укладеними в 2025 році становить

Якщо договір ОСЦПВ винуватця ДТП укладений до 1 січня 2025 року, застосовується страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих, передбачена цим договором. За умови наявності у винуватця на момент ДТП договору ОСЦПВВНТЗ, укладеного на умовах Закону № 1961, максимальна сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну, становить 160 000 грн.

Способи заповнення Європротокола

Існує два варіанти оформлення ДТП за допомогою Європротокола:

Електронний ЄвропротоколОформити онлайн можна через сервіс https://dtp.mtsbu.ua/index.html. Переваги електронного формату:

Автоматична перевірка даних у Центральній базі даних МТСБУ.

Підказки на кожному етапі заповнення.

Миттєва передача інформації до страхових компаній та бази МТСБУ.

Паперовий Європротокол. Бланк надається страховою компанією при оформленні поліса ОСЦПВ. У разі використання паперової форми водіям необхідно:

Заповнити всі поля документа вручну.

Провести фото- або відеофіксацію наслідків ДТП.

Подати документи до страхових компаній обох сторін протягом трьох днів.

Детальніше про самостійне оформлення ДТП за допомогою Європротоколу можна дізнатися у розділі «Освіта» на офіційному сайті МТСБУ за посиланням

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