Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства — Finance.ua

Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства
Європротокол — це сучасний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без виклику поліції. Використання Європротоколу дозволяє водіям уникнути адміністративної відповідальності, зокрема штрафів, вилучення водійського посвідчення та судових розглядів.
При цьому заповнений бланк Європротоколу є юридичною підставою для отримання страхової виплати.
Про те, що змінилося у Європротоколах у 2025 році, розповіли у МТСБУ.
Умови застосування Європротоколу у 2025 році
Використати Європротокол можна за таких умов:
- ДТП є контактним та сталося за участю лише двох транспортних засобів.
- Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
- Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
- Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
- Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
- Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.
Нові ліміти відшкодування
З 1 січня 2025 року скасовано ліміт відшкодування за Європротоколом у розмірі 80 000 грн. Тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, за внутрішнім договором ОСЦПВ, яка за договорами, укладеними в 2025 році становить 250 000 грн.
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Якщо договір ОСЦПВ винуватця ДТП укладений до 1 січня 2025 року, застосовується страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих, передбачена цим договором. За умови наявності у винуватця на момент ДТП договору ОСЦПВВНТЗ, укладеного на умовах Закону № 1961, максимальна сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну, становить 160 000 грн.
Способи заповнення Європротокола
Існує два варіанти оформлення ДТП за допомогою Європротокола:
- Електронний ЄвропротоколОформити онлайн можна через сервіс https://dtp.mtsbu.ua/index.html. Переваги електронного формату:
- Автоматична перевірка даних у Центральній базі даних МТСБУ.
- Підказки на кожному етапі заповнення.
- Миттєва передача інформації до страхових компаній та бази МТСБУ.
- Паперовий Європротокол. Бланк надається страховою компанією при оформленні поліса ОСЦПВ. У разі використання паперової форми водіям необхідно:
- Заповнити всі поля документа вручну.
- Провести фото- або відеофіксацію наслідків ДТП.
- Подати документи до страхових компаній обох сторін протягом трьох днів.
Детальніше про самостійне оформлення ДТП за допомогою Європротоколу можна дізнатися у розділі «Освіта» на офіційному сайті МТСБУ за посиланням.
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