Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства — Finance.ua

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Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства

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Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства
Європротокол у 2025 році: що змінилося з оновленням законодавства
Європротокол — це сучасний спосіб оформлення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без виклику поліції. Використання Європротоколу дозволяє водіям уникнути адміністративної відповідальності, зокрема штрафів, вилучення водійського посвідчення та судових розглядів.
При цьому заповнений бланк Європротоколу є юридичною підставою для отримання страхової виплати.
Про те, що змінилося у Європротоколах у 2025 році, розповіли у МТСБУ.

Умови застосування Європротоколу у 2025 році

Використати Європротокол можна за таких умов:
  • ДТП є контактним та сталося за участю лише двох транспортних засобів.
  • Внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров’ю чи життю людей.
  • Пошкоджено або знищено виключно транспортні засоби.
  • Обидва транспортні засоби застраховані за договором ОСЦПВ.
  • Водії не перебувають у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
  • Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння.

Нові ліміти відшкодування

З 1 січня 2025 року скасовано ліміт відшкодування за Європротоколом у розмірі 80 000 грн. Тепер страхове відшкодування покриватиметься в межах страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, за внутрішнім договором ОСЦПВ, яка за договорами, укладеними в 2025 році становить 250 000 грн.

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Якщо договір ОСЦПВ винуватця ДТП укладений до 1 січня 2025 року, застосовується страхова сума за шкоду, заподіяну майну потерпілих, передбачена цим договором. За умови наявності у винуватця на момент ДТП договору ОСЦПВВНТЗ, укладеного на умовах Закону № 1961, максимальна сума відшкодування за шкоду, заподіяну майну, становить 160 000 грн.

Способи заповнення Європротокола

Існує два варіанти оформлення ДТП за допомогою Європротокола:
  1. Електронний ЄвропротоколОформити онлайн можна через сервіс https://dtp.mtsbu.ua/index.html. Переваги електронного формату:
  • Автоматична перевірка даних у Центральній базі даних МТСБУ.
  • Підказки на кожному етапі заповнення.
  • Миттєва передача інформації до страхових компаній та бази МТСБУ.
  1. Паперовий Європротокол. Бланк надається страховою компанією при оформленні поліса ОСЦПВ. У разі використання паперової форми водіям необхідно:
  • Заповнити всі поля документа вручну.
  • Провести фото- або відеофіксацію наслідків ДТП.
  • Подати документи до страхових компаній обох сторін протягом трьох днів.
Детальніше про самостійне оформлення ДТП за допомогою Європротоколу можна дізнатися у розділі «Освіта» на офіційному сайті МТСБУ за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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