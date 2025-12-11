SpaceX начала продавать «тарелки» Starlink в торговых автоматах Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

SpaceX начала продавать «тарелки» Starlink в торговых автоматах

Starlink продолжает экспериментировать с форматами продаж спутникового интернета и впервые установил автомат, который выдает оборудование почти бесплатно. Первый такой киоск появился в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова, где пользователям предлагают самый дешевый на сегодняшний день комплект Starlink.

Об этом пишет Notebookcheck.

Как работает торговый автомат со Starlink

SpaceX постепенно расширяет каналы продаж Starlink и пытается присутствовать повсюду, где это возможно. После появления стандартного комплекта Starlink в сетях Home Depot, Best Buy, Costco, Walmart, а также на Amazon компания начала открывать собственные фирменные магазины в регионах с низким покрытием широкополосным интернетом. В таких локациях Starlink часто раздает терминалы в аренду бесплатно или предлагает тарифные планы от 40 долларов в месяц.

Впрочем, даже этого SpaceX оказалось мало, и теперь компания пошла еще дальше — установила киоск самообслуживания, который выдает оборудование со скидкой и дополнительными бонусами к подписке.

Первый такой автомат был замечен в Jordan Creek Mall в Де-Мойне. Эта локация ранее не была замечена в списке будущих оффлайновых магазинов Starlink, но она расположена в регионе, который сервис считает «недообслуживаемым» и где тарелку обычно можно получить в качестве бесплатной аренды.

Киоск выдает стандартный комплект Starlink Standard Kit за 89 долларов — это самая низкая цена на тарелку Starlink за все время. Важный момент: в отличие от аренды за $0 через сайт, оборудование, приобретенное через автомат, остается в собственности пользователя. Дополнительно покупатель получает 100 долларов кредита на оплату услуг, если активирует сервис в течение недели после покупки.

Фактически это означает, что тарелка обходится бесплатно, как и при онлайн-заказе в этом же почтовом индексе, но без обязательств возвращать оборудование после завершения контракта. К тому же пользователь получает «розничный» опыт — физический продукт, который можно увидеть и взять в руки, но без консультаций и навязчивых вопросов продавцов. Достаточно купить тарелку из автомата и подсоединить ее, чтобы получить бесплатное оборудование и стартовый кредит на услуги.

Кроме основного комплекта, киоск предлагает аксессуары — крепления и роутеры, поэтому базовую систему спутникового интернета можно собрать буквально за один визит в торговый центр.

