SpaceX запустила уже 10 000 спутников Starlink

SpaceX достигла отметки 10 000 запущенных спутников Starlink. В воскресенье, 19 октября 2025 года, компания вывела на орбиту еще 56 аппаратов с помощью ракет Falcon 9. Это стало 132-м запуском Falcon 9 в 2025 году, что равно годовому рекорду прошлого года.

Об этом пишет The Verge.

SpaceX has now launched more than 10,000 Starlink satellites to date, enabling reliable high-speed internet for millions of people all around the world 🛰️🌎❤️ https://t.co/RDBIjiGcrK — Starlink (@Starlink) October 19, 2025

По подсчетам трекера спутников Джонатана МакДоуэлла, в настоящее время в работе находятся около 8608 аппаратов. Остальные более 1400 были выведены из эксплуатации и сгорели в атмосфере. Средний срок службы спутников Starlink составляет около пяти лет. Первые прототипы Starlink были запущены в феврале 2018, а коммерческие услуги стартовали в 2021 году.

SpaceX имеет разрешение на запуск до 12 000 спутников, а в планах компании — более 30 000 аппаратов для обеспечения быстрого интернета с низкой задержкой по всему миру. Цель проекта — покрыть глобальные потребности в доступе к интернету, особенно в отдаленных регионах.

Конкуренты, в частности Amazon с Project Kuiper, а также ряд европейских и китайских компаний, также разворачивают собственные спутниковые группировки. Это вызывает беспокойство по поводу перенасыщения орбиты, возможных препятствий для астрономических наблюдений и угроз безопасности космических полетов. В свою очередь, SpaceX применяет низкоорбитальные спутники и автоматическую корректировку орбит, чтобы снизить риски столкновений и образование космического мусора.

