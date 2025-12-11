В Android появилась возможность включать прямую видеотрансляцию во время звонков в экстренные службы Сегодня 23:52 — Технологии&Авто

В Android появилась возможность включать прямую видеотрансляцию во время звонков в экстренные службы

Компания Google объявила о внедрении новой функции в Android под названием Emergency Live Video (Экстренная прямая трансляция).

Она позволяет пользователям во время звонка в службы экстренной помощи передавать видео в реальном времени, чтобы диспетчеры могли видеть ситуацию непосредственно глазами абонента.

Функция интегрирована в стандартный процесс вызова экстренной службы. После подключения абонент может получить от диспетчера запрос на активацию видеотрансляции. Если абонент соглашается, камера смартфона начинает передавать изображения напрямую операторам.

Это позволяет быстрее оценить обстоятельства и предоставить точные инструкции, например, по проведению сердечно-легочной реанимации или других неотложных действий.

Google отмечает, что видеотрансляция зашифрована по умолчанию и пользователь всегда может контролировать, будет ли видео распространено. Он также может мгновенно прекратить трансляцию в любой момент.

Функция уже доступна на территории США для устройств с Android 8 и более новых версий, имеющих обновленные сервисы Google Play. Она также доступна в выбранных регионах Германии и Мексики.

Google сообщает, что сотрудничает с организациями общественной безопасности в разных странах, чтобы расширить действие этой возможности на другие регионы. Для партнеров, заинтересованных во внедрении, компания подготовила соответствующую документацию.

