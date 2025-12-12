0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Opel обновил модель Astra (фото)

Технологии&Авто
30
Opel обновил модель Astra (фото)
Opel обновил модель Astra (фото)
Opel представил обновленную Astra, стремясь сохранить интерес покупателей перед лицом расширения собственной линейки кроссоверов и давления конкурентов. Обновили как хэтчбек-версию, так и универсал Sports Tourer, пишет korrespondent.
Изменения дизайна сфокусированы на передней части: фирменную панель Opel Vizor теперь подсвечивают более широкие LED-элементы, образующие вместе с иллюминированным логотипом новую визуальную подписку Opel Compass.
Opel обновил модель Astra (фото)
Переделанный передний бампер с глянцевыми черными вставками придает модели выразительность, а новые 17- и 18-дюймовые диски освежают силуэт. Универсал Sports Tourer получил те же стилистические обновления.
Салон сохранил знакомую архитектуру, но стал более комфортным: эргономичные сиденья Intelli-Seats, ранее доступные только для топовых комплектаций, теперь входят в базовое оснащение. Они украшены материалом, созданным из переработанных волокон, и могут оснащаться подогревом, массажем, электропневматическим поясничным усилением и памятью позиций.
Премьера обновленной Astra вживую состоится 9 января на автосалоне в Брюсселе. Продажи в Европе должны начаться вскоре после этого, цены Opel объявит ближе к запуску.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems