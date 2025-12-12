Opel обновил модель Astra (фото) 12.12.2025, 00:02 — Технологии&Авто

Opel обновил модель Astra (фото)

Opel представил обновленную Astra, стремясь сохранить интерес покупателей перед лицом расширения собственной линейки кроссоверов и давления конкурентов. Обновили как хэтчбек-версию, так и универсал Sports Tourer, пишет korrespondent.

Изменения дизайна сфокусированы на передней части: фирменную панель Opel Vizor теперь подсвечивают более широкие LED-элементы, образующие вместе с иллюминированным логотипом новую визуальную подписку Opel Compass.

Переделанный передний бампер с глянцевыми черными вставками придает модели выразительность, а новые 17- и 18-дюймовые диски освежают силуэт. Универсал Sports Tourer получил те же стилистические обновления.

Салон сохранил знакомую архитектуру, но стал более комфортным: эргономичные сиденья Intelli-Seats, ранее доступные только для топовых комплектаций, теперь входят в базовое оснащение. Они украшены материалом, созданным из переработанных волокон, и могут оснащаться подогревом, массажем, электропневматическим поясничным усилением и памятью позиций.

Премьера обновленной Astra вживую состоится 9 января на автосалоне в Брюсселе. Продажи в Европе должны начаться вскоре после этого, цены Opel объявит ближе к запуску.

