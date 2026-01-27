0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес просит цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных авто

Технологии&Авто
19
Из-за отсутствия технического функционала бизнес до сих пор не может самостоятельно осуществлять перерегистрацию подержанных авто
Из-за отсутствия технического функционала бизнес до сих пор не может самостоятельно осуществлять перерегистрацию подержанных авто
По данным компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, несмотря на изменения в законодательстве, бизнес до сих пор не может полноценно пользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей.
Об этом говорится в сообщении ЕБА.
Отметим, речь о постановлении Кабмина № 963, которое должно было разрешить автосалонам и компаниям самостоятельно перерегистрировать автомобили на покупателей. Однако на практике это не работает.

В чем проблема

Основная проблема — техническая. Хотя постановление действует с 15 августа 2025 г., нужный функционал в системе так и не запустили. Поэтому компании не могут оформлять доверенности от имени покупателей в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД, а следовательно — перерегистрировать приобретенные авто.

Почему это нужно

  • Упрощение процедур. Покупатель подержанного авто по принципу «единственного окна» должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме непосредственно у предприятия, у которого этот автомобиль был приобретен. Это значительно экономит время.
  • Право на перерегистрацию. На основании такой доверенности бизнес, реализовавший авто, может самостоятельно завершить процесс его перерегистрации на нового владельца.
  • Устранение технических барьеров. Отсутствие обновлений в программном обеспечении фактически блокирует исполнение действующей законодательной нормы.
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел Украины, а также к руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой содействовать скорейшей доработке программного обеспечения.
«Это обеспечит бизнесу техническую возможность предоставлять услуги по перерегистрации б/у авто в полном объеме, как того требует действующее законодательство», — говорят в ЕБА.
Ранее мы сообщали, что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems