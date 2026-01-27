Бизнес просит цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных авто Сегодня 03:53 — Технологии&Авто

Из-за отсутствия технического функционала бизнес до сих пор не может самостоятельно осуществлять перерегистрацию подержанных авто

По данным компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, несмотря на изменения в законодательстве, бизнес до сих пор не может полноценно пользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

должно было разрешить автосалонам и компаниям самостоятельно перерегистрировать автомобили на покупателей. Однако на практике это не работает. Отметим, речь о постановлении Кабмина № 963 , которое. Однако на практике это не работает.

В чем проблема

Основная проблема — техническая. Хотя постановление действует с 15 августа 2025 г., нужный функционал в системе так и не запустили. Поэтому компании не могут оформлять доверенности от имени покупателей в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД, а следовательно — перерегистрировать приобретенные авто.

Почему это нужно

Упрощение процедур. Покупатель подержанного авто по принципу «единственного окна» должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме непосредственно у предприятия, у которого этот автомобиль был приобретен. Это значительно экономит время.

Покупатель подержанного авто по принципу «единственного окна» должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме непосредственно у предприятия, у которого этот автомобиль был приобретен. Это значительно экономит время. Право на перерегистрацию. На основании такой доверенности бизнес, реализовавший авто, может самостоятельно завершить процесс его перерегистрации на нового владельца.

На основании такой доверенности бизнес, реализовавший авто, может самостоятельно завершить процесс его перерегистрации на нового владельца. Устранение технических барьеров. Отсутствие обновлений в программном обеспечении фактически блокирует исполнение действующей законодательной нормы.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел Украины, а также к руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой содействовать скорейшей доработке программного обеспечения.

«Это обеспечит бизнесу техническую возможность предоставлять услуги по перерегистрации б/у авто в полном объеме, как того требует действующее законодательство», — говорят в ЕБА.

Ранее мы сообщали , что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.