Бизнес просит цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных авто
По данным компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации, несмотря на изменения в законодательстве, бизнес до сих пор не может полноценно пользоваться упрощенной процедурой перерегистрации подержанных автомобилей.
Об этом говорится в сообщении ЕБА.
Отметим, речь о постановлении Кабмина № 963, которое должно было разрешить автосалонам и компаниям самостоятельно перерегистрировать автомобили на покупателей. Однако на практике это не работает.
В чем проблема
Основная проблема — техническая. Хотя постановление действует с 15 августа 2025 г., нужный функционал в системе так и не запустили. Поэтому компании не могут оформлять доверенности от имени покупателей в простой письменной форме через Единый государственный реестр МВД, а следовательно — перерегистрировать приобретенные авто.
Почему это нужно
- Упрощение процедур. Покупатель подержанного авто по принципу «единственного окна» должен получить возможность оформить доверенность в простой письменной форме непосредственно у предприятия, у которого этот автомобиль был приобретен. Это значительно экономит время.
- Право на перерегистрацию. На основании такой доверенности бизнес, реализовавший авто, может самостоятельно завершить процесс его перерегистрации на нового владельца.
- Устранение технических барьеров. Отсутствие обновлений в программном обеспечении фактически блокирует исполнение действующей законодательной нормы.
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру внутренних дел Украины, а также к руководителю Главного сервисного центра МВД с просьбой содействовать скорейшей доработке программного обеспечения.
«Это обеспечит бизнесу техническую возможность предоставлять услуги по перерегистрации б/у авто в полном объеме, как того требует действующее законодательство», — говорят в ЕБА.
Ранее мы сообщали, что после покупки транспортного средства у нового владельца есть 10 дней для его государственной регистрации или перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.
