Реєстрація автомобіля в сервісних центрах МВС: які документи потрібні
Після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.
Така норма передбачена Порядком державної реєстрації транспортних засобів, затвердженим постановою Кабміну № 1388, зазначають у ГСЦ МВС.
У сервісних центрах радять не зволікати: своєчасна перереєстрація — це не лише дотримання закону, а й гарантія коректних даних у державних реєстрах та відсутності зайвих проблем у майбутньому.
Як заощадити час під час візиту
Щоб уникнути черг і зайвих затримок, варто планувати звернення заздалегідь. Найзручніше скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:
- обрати потрібний сервісний центр МВС;
- забронювати зручну дату та час;
- отримати послугу без тривалого очікування.
Які документи потрібні для реєстрації авто
Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно підготувати:
- паспорт громадянина України або ID-картку (чи інший документ, що посвідчує особу);
- витяг про місце реєстрації;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
- митні документи та експертний висновок — для авто, ввезених з-за кордону;
- квитанції про сплату обов’язкових платежів.
Порада від МВС
У сервісних центрах МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків і користуватися онлайн-сервісами. Це допоможе зробити процес реєстрації автомобіля простішим, зрозумілішим і швидшим.
Ціни
Як зазначають у МВС, орієнтовна вартість послуги:
- для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн;
- для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 1109 грн;
- для причепів (із видачею номерного знака) — 1095 грн;
- для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 1049 грн;
- + послуги банку.
