Реєстрація автомобіля в сервісних центрах МВС: які документи потрібні

Після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.
Така норма передбачена Порядком державної реєстрації транспортних засобів, затвердженим постановою Кабміну № 1388, зазначають у ГСЦ МВС.
У сервісних центрах радять не зволікати: своєчасна перереєстрація — це не лише дотримання закону, а й гарантія коректних даних у державних реєстрах та відсутності зайвих проблем у майбутньому.

Як заощадити час під час візиту

Щоб уникнути черг і зайвих затримок, варто планувати звернення заздалегідь. Найзручніше скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:
  • обрати потрібний сервісний центр МВС;
  • забронювати зручну дату та час;
  • отримати послугу без тривалого очікування.
Які документи потрібні для реєстрації авто

Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно підготувати:
  • паспорт громадянина України або ID-картку (чи інший документ, що посвідчує особу);
  • витяг про місце реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);
  • митні документи та експертний висновок — для авто, ввезених з-за кордону;
  • квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Порада від МВС

У сервісних центрах МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків і користуватися онлайн-сервісами. Це допоможе зробити процес реєстрації автомобіля простішим, зрозумілішим і швидшим.

Ціни

Як зазначають у МВС, орієнтовна вартість послуги:
  • для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн;
  • для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 1109 грн;
  • для причепів (із видачею номерного знака) — 1095 грн;
  • для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 1049 грн;
  • + послуги банку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
