Реєстрація автомобіля в сервісних центрах МВС: які документи потрібні Сьогодні 06:07 — Технології&Авто

Реєстрація автомобіля в сервісних центрах МВС: які документи потрібні

Після купівлі транспортного засобу новий власник має 10 днів для його державної реєстрації або перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.

Така норма передбачена Порядком державної реєстрації транспортних засобів, затвердженим постановою Кабміну № 1388, зазначають у ГСЦ МВС.

У сервісних центрах радять не зволікати: своєчасна перереєстрація — це не лише дотримання закону, а й гарантія коректних даних у державних реєстрах та відсутності зайвих проблем у майбутньому.

Як заощадити час під час візиту

Щоб уникнути черг і зайвих затримок, варто планувати звернення заздалегідь. Найзручніше скористатися онлайн-сервісом «Е-запис», який дозволяє:

обрати потрібний сервісний центр МВС;

забронювати зручну дату та час;

отримати послугу без тривалого очікування.

Читайте також Які договори можна укласти в сервісних центрах МВС під час перереєстрації авто

Які документи потрібні для реєстрації авто

Для державної реєстрації або перереєстрації транспортного засобу необхідно підготувати:

паспорт громадянина України або ID-картку (чи інший документ, що посвідчує особу);

витяг про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, довідка-рахунок, договір дарування тощо);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (у разі перереєстрації);

митні документи та експертний висновок — для авто, ввезених з-за кордону;

квитанції про сплату обов’язкових платежів.

Порада від МВС

У сервісних центрах МВС закликають громадян не відкладати реєстраційні дії, дотримуватися встановлених строків і користуватися онлайн-сервісами. Це допоможе зробити процес реєстрації автомобіля простішим, зрозумілішим і швидшим.

Ціни

Як зазначають у МВС, орієнтовна вартість послуги:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 1306 грн;

усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 1109 грн ;

(із видачею номерного знака) — ; для причепів (із видачею номерного знака) — 1095 грн ;

(із видачею номерного знака) — ; для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 1049 грн ;

або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — ; + послуги банку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.