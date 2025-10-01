Які договори можна укласти в сервісних центрах МВС під час перереєстрації авто Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

У сервісних центрах МВС автовласники можуть укладати або надавати різні договори під час перереєстрації транспортного засобу.

Які договори можна оформити

1. Договір купівлі-продажу (ДКП). Найпоширеніший варіант. Його можна укласти прямо в сервісному центрі у присутності продавця та покупця (або їхніх представників). Окремо оплачуються лише адміністративний збір, бланк свідоцтва та, за потреби, номерні знаки. Сам договір складається безкоштовно.

2. Договір міни. Застосовується, коли відбувається обмін одного авто на інше. Його можна оформити як у сервісному центрі, так і в нотаріуса. Якщо машини різної вартості, договір може передбачати доплату.

3. Договір поставки. Різновид договору купівлі-продажу, але автомобіль передається не одразу, а у визначений строк після оплати. Використовується здебільшого підприємствами, які закуповують транспорт для роботи.

4. Договір комісії (як додаток до ДКП суб’єкта господарювання). Авто продається через автосалон чи інший уповноважений суб’єкт господарювання. Посередник продає транспорт від свого імені, але в інтересах власника, отримуючи за це винагороду.

5. Договір дарування. Договір або посвідчується нотаріально, або укладається безпосередньо у сервісному центрі (безкоштовно). Якщо даруєте авто близькому родичу, то податки не сплачуються, а якщо сторонній особі, необхідно сплатити податок і військовий збір.

6. Договір фінансового лізингу. Юридична особа передає авто у користування на певний час за плату. Право власності переходить лише після виконання всіх умов лізингової угоди.

7. Договори, укладені на товарних біржах. Такі угоди реєструються у сервісних центрах МВС на спеціальних бланках. Вони можуть передбачати як реальну передачу авто, так і фіксацію майбутньої ціни чи права на купівлю-продаж.

8. Договір оренди. Застосовується для отримання тимчасового реєстраційного талона або свідоцтва для виїзду за кордон. Укладається у нотаріуса чи між юридичними особами. Найчастіше використовується для пасажирських перевезень або транспортування вантажів.

Перереєстрація не проводиться, якщо авто перебуває під арештом, у заставі, має борги чи штрафи.

Нагадаємо, нове водійське посвідчення можна замовити онлайн у застосунку «Дія». Цією можливістю вже скористалися понад 350 тисяч водіїв. Подача заяви у середньому займає 20 секунд.

Під час реєстрації автомобіля водії часто стикаються зі схожими процедурами: бронюванням номерних знаків, їх платним зберіганням і продовженням терміну зберігання.

