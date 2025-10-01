Що зміниться з 1 жовтня Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Що зміниться з 1 жовтня

Початок жовтня традиційно приносить не лише холодніші дні, а й фінансові новації. Цього разу на українців чекають зміни, що можуть суттєво позначитися на гаманці. Йдеться про податкові зміни, нові правила банківських переказів, перетину кордону з ЄС та інші зміни, які вплинуть на щоденні витрати та доходи.

Finance.ua розповідає, про які зміни варто знати із приходом жовтня.

Базова соціальна допомога

З 1 жовтня 2025 року розширюється експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги — тепер її зможуть отримати усі інші категорії осіб, фінансовий стан яких відповідатиме критеріям надання такої допомоги. Зазначимо, що після запуску послуги у липні цього року нею могли скористатися лише ті, хто уже мав соціальні виплати.

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ж залишити ті «класичні» види, які має зараз. Розмір допомоги прив’язаний до базової величини, яка зараз становить 4 500 грн, і розраховується індивідуально.

До речі, з вересня подати заявку на оформлення базової соціальної допомоги можна у «Дії».

Податкові зміни

Податкова попередила , що з 1 жовтня 2025 року змінюються умови, за яких ФОП та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець.

Тепер не потрібно мати основне місце роботи, аби скористатися звільненням. Достатньо, щоб роботодавець сплатив ЄСВ у повному розмірі.

Нові правила банківських переказів

У рамках впровадження технології Open Banking Національний банк України оголосив про впровадження від 1 жовтня 2025 року низки вимог до банківських переказів. Наприклад, у виписці обов’язково відображатимуться персональні ідентифікаційні дані або назва отримувача та номер його рахунку, незалежно від банку-емітента картки. Детальніше про ці зміни — читайте у нашій статті.

Це має зробити перекази максимально прозорими та зрозумілими для всіх учасників процесу.

Вилучення 10 копійок

Нацбанк України з 1 жовтня поступово вилучатиме монети номіналом 10 копійок, проте їх не потрібно спеціально здавати чи обмінювати.

Вони все ще залишаться платіжним засобом — торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх.

Але потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Перетин кордону з ЄС по-новому

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (EES). Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, у тому числі й України. Система стосується поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Тож тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація. Як це працюватиме на практиці — розповідали тут.

Перевірки переказів у ЄС

Вже у жовтні у єврозоні почнуть діяти нові правила щодо банківських переказів. Так, усі транзакції в євро проходитимуть додаткову перевірку отримувача.

З 9 жовтня 2025 року банки Євросоюзу зобов’язані застосовувати систему Verification of Payee (VoP). Це означає, що при кожному переказі банк перевірятиме, чи збігаються ім’я та прізвище одержувача з номером його рахунку IBAN. Що ще про це відомо — читайте за посиланням.

«Пакунок школяра»

З 1 жовтня витрачати допомогу можна буде не лише на учнівське приладдя та одяг, а й на книги.

Нагадаємо, що за програмою «Пакунок школяра» родинам одноразово виплачується 5000 грн на кожного першокласника. Цього року програма здійснення виплат триватиме до 15 листопада.

Пенсії та соцвиплати

Від 1 жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги ризикує залишитися без виплат, якщо вони до цього часу не пройшли обов’язкову ідентифікацію. Зробити це можна було у сервісному центрі ПФУ, дистанційно через відеозв’язок, у власному кабінеті за допомогою «Дія.Підпис» або ж у консульстві — для тих, хто за кордоном.

Водночас держава передбачила й надбавки для літніх українців. Пенсіонерам віком від 70 років автоматично додадуть щомісячну доплату:

70−74 роки — 300 грн,

75−79 років — 456 грн,

80+ років — 570 грн.

Окремо люди старше 80 років, які живуть самотньо й потребують догляду, можуть отримати ще одну доплату — після підтвердження відповідними довідками.

Препарати у програмі «Доступні ліки»

У жовтні у програмі «Доступні ліки» з’являться препарати для лікування онкологічних захворювань, зокрема екземестан, летрозол і тамоксифен, які застосовуються для гормональної терапії у пацієнтів з раком молочної залози.

Зазначимо, що за державною програмою «Доступні ліки» українці можуть безоплатно або з частковою доплатою отримати препарати для лікування найпоширеніших хронічних захворювань.

