Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень
Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися у вересні 2025 року. Ціни стабільні третій місяць поспіль після стрибка в червні.
Про це повідомляє в моніторингу «Консалтингової групи А-95», пише РБК Україна.
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на 30 вересня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,71 гривні за літр (-0,13 гривні за місяць), на дизельне паливо 55,86 гривні за літр (-0,12 гривні), на автогаз 34,31 гривні за літр (-0,12 гривні).
Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent за вересень майже не змінилися — 67,5 доларів за барель.
Також на ціну палива впливає курс долара. За місяць він зріс лише на 5 копійок до 41,31 грн/долар на 30 вересня.
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінилися ціни на бензин та дизель за вересень
В Україні через дефіцит кадрів зарплати ростуть швидше за інфляцію
Укрпошта знизила тарифи на доставку в США
Як аналізувати урядові заяви для правильних інвестиційних рішень — поради експерта
Уряд розширив програму компенсацій ветеранам за оренду житла
Хто з прийомних чи опікунських родин тепер має право на субсидію