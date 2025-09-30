0 800 307 555
Хто з прийомних чи опікунських родин тепер має право на субсидію

Особисті фінанси
27
Уряд ухвалив зміни у призначенні житлових субсидій, що стосуються багатодітних родин із трьома і більше дітей, дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних родин. Нові правила значно спрощують отримання допомоги від держави. Фахівці Юридичного порадника для ВПО роз’яснили, що ж змінилося.
1. Тепер для таких родин допустимий розмір заборгованості за комунальні послуги без втрати права на субсидію становить до 4 000 грн (0,5 мінімальної зарплати).
Раніше навіть борг у 681 грн автоматично позбавляв права на субсидію.
2. Орендоване житло з уже наявною заборгованістю не є підставою для відмови.
До змін сам факт боргу по орендованому приміщенню міг стати причиною відмови. Тепер достатньо, щоб борг був зафіксований у договорі оренди, як такий, що виник до укладення договору оренди.
3. Придбання житла чи земельної ділянки, кошти на депозитних рахунках дітей або витрати на товари для них (одяг, харчування, техніка) не є перешкодою для субсидії. Ключове — щоб витрати були здійснені в інтересах дитини та підтверджені документами (чеки, договори тощо).
Раніше будь-які значні витрати чи наявність депозитів могли трактуватися як підстави для відмови.
4. До складу домогосподарства не включають тих, хто лише зареєстрований або задекларований за адресою, але не вказаний у декларації.
До змін доходи й майно всіх зареєстрованих у житлі осіб могли враховуватися при розрахунку субсидії, навіть якщо вони фактично не проживали разом із сім’єю.
5. Тепер за однією адресою можуть бути враховані два і більше дитячих будинків сімейного типу.
Раніше правила цього прямо не передбачали і це створювало бюрократичні проблеми для великих приміщень, де мешкало кілька ДБСТ.
6. Для внутрішньо переміщених осіб субсидію на новий період будуть призначати автоматично, якщо вони не змінювали місця проживання.
Раніше ВПО часто змушені були подавати заяви повторно, навіть без жодних змін у фактичних умовах.
«Такі новели роблять систему більш чутливою до потреб дітей. Вони враховують специфіку життя прийомних і багатодітних родин, де значна частина коштів витрачається саме на дітей, а не на накопичення. Водночас для ВПО зменшено бюрократичні бар’єри, щоб вони могли отримати підтримку без додаткових довідок і черг», — зазначають експерти.
Нагадаємо, до 1 жовтня українцям, які отримують житлову субсидію, необхідно оновити інформацію про своє домогосподарство, якщо в ньому відбулися зміни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
