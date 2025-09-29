5 типових помилок на співбесіді і як іх уникнути
Пошук роботи завжди супроводжується хвилюванням, адже від вдалого проходження кожного етапу залежить майбутнє кандидата. Найбільше значення має співбесіда — саме вона стає вирішальним моментом, коли роботодавець формує своє враження про претендента. Це не лише можливість для кандидата розповісти про свої навички та досвід, а й шанс показати особисті якості, здатність комунікувати та презентувати себе. Водночас навіть незначні на перший погляд помилки можуть зруйнувати позитивне враження й суттєво зменшити ймовірність отримати роботу.
У Донецькій обласній службі зайнятості пояснили, яких помилок найчастіше припускаються пошукачі та як їх уникнути під час співбесіди.
Відсутність чіткої мотивації
Часто на запитання «Чому саме ви хочете цю посаду?» відповідають щось у стилі «просто хочу будь-яку роботу». Це створює враження, що ви не зацікавлені або не усвідомлюєте, що зможете принести користь.
Порада: подумайте заздалегідь, чому саме ця вакансія вам цікава — які з ваших навичок і досвіду можуть бути корисними там, куди ви йдете.
Неправда або перебільшення в резюме
Претенденти часом додають у резюме завищену інформацію про навички чи обов’язки. Але в реальній розмові це легко можна перевірити — і втрата довіри від рекрутера може бути фатальною.
Порада: будьте чесними. Якщо є прогалини в досвіді — легше пояснити їх прямо, показати готовність навчатись, ніж ризикувати через неправду.
Не дізнатись про компанію заздалегідь
Якщо на співбесіді виявляється, що кандидат не знає, чим займається компанія, які у неї цінності чи які проєкти, це може створити враження, що йому байдуже або він не серйозно готується.
Порада: перед співбесідою обов’язково зайдіть на сайт компанії, прочитайте про неї; дізнайтесь про її продукти чи послуги; подивіться, чи є новини, оголошення — це допоможе розмові бути живою і показати вашу зацікавленість.
Відсутність запитань до роботодавця
Коли кандидат мовчить у відповідь на запитання «Чи є у вас питання до нас?», виникає враження, що йому все одно — або він не серйозно сприймає вакансію.
Порада: підготуйте 1−3 запитання заздалегідь — наприклад, про робочий день, про те, які задачі справді будуть стояти, або про можливість професійного росту.
Негатив про попереднє місце роботи
Говорити погано про колишнього роботодавця чи про компанію, де працювали, може виглядати як ознака конфліктності. Роботодавці цінують професіоналів, які навіть у складних ситуаціях зберігають стриманість і вміння побачити те, що отримали корисного з досвіду.
Порада: якщо маєте негативний досвід — згадуйте його делікатно, краще розповісти, як саме вчився, як долав виклики, що виніс із тих ситуацій.
