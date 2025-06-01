Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди — Finance.ua
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Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди

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Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди
Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди
Пошукачі роботи прагнуть швидко отримувати відповідь від працедавця після співбесіди.
Про це свідчить опитування, проведене онлайн-порталом для пошуку роботи Work.ua.
Результати дослідження свідчать про те, що близько 80% опитаних очікують на зворотний зв’язок від рекрутера не довше ніж тиждень, перш ніж погодитися на іншу пропозицію роботи.

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Проте більше ніж третина кандидатів заявили, що зворотний зв’язок має надійти вже в перші три дні після інтерв’ю.
Скільки часу кандидати готові чекати на відповідь:
  • 34% — чекають фідбек до 3 днів;
  • 23% — до тижня;
  • 21% — до 1 дня;
  • 18% — чекають на відповідь тиждень, а потім продовжують пошук роботи чи погоджуються на іншу пропозицію;
  • тільки 4% готові чекати понад тиждень.
Фахівці порталу для пошуку роботи зазначають, щоб роботодавцю не проґавити цінного кандидата, варто не зволікати з відповіддю.
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата з вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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