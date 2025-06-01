Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди — Finance.ua

Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди Сьогодні 09:13

Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди

Пошукачі роботи прагнуть швидко отримувати відповідь від працедавця після співбесіди.

Про це свідчить опитування, проведене онлайн-порталом для пошуку роботи Work.ua.

Результати дослідження свідчать про те, що близько 80% опитаних очікують на зворотний зв’язок від рекрутера не довше ніж тиждень, перш ніж погодитися на іншу пропозицію роботи.

Проте більше ніж третина кандидатів заявили, що зворотний зв’язок має надійти вже в перші три дні після інтерв’ю.

Скільки часу кандидати готові чекати на відповідь:

34% — чекають фідбек до 3 днів;

23% — до тижня;

21% — до 1 дня;

18% — чекають на відповідь тиждень, а потім продовжують пошук роботи чи погоджуються на іншу пропозицію;

тільки 4% готові чекати понад тиждень.

Фахівці порталу для пошуку роботи зазначають, щоб роботодавцю не проґавити цінного кандидата, варто не зволікати з відповіддю.

Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата з вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.

Інвестуйте з розумом — обирайте актуальні проєкти з прозорими умовами на InvestMarket від «Мінфін».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.