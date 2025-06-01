Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди — Finance.ua

Кандидати не готові довго чекати на відповідь рекрутера після співбесіди
Пошукачі роботи прагнуть швидко отримувати відповідь від працедавця після співбесіди.
Про це свідчить опитування, проведене онлайн-порталом для пошуку роботи Work.ua.
Результати дослідження свідчать про те, що близько 80% опитаних очікують на зворотний зв’язок від рекрутера не довше ніж тиждень, перш ніж погодитися на іншу пропозицію роботи.
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Проте більше ніж третина кандидатів заявили, що зворотний зв’язок має надійти вже в перші три дні після інтерв’ю.
Скільки часу кандидати готові чекати на відповідь:
- 34% — чекають фідбек до 3 днів;
- 23% — до тижня;
- 21% — до 1 дня;
- 18% — чекають на відповідь тиждень, а потім продовжують пошук роботи чи погоджуються на іншу пропозицію;
- тільки 4% готові чекати понад тиждень.
Фахівці порталу для пошуку роботи зазначають, щоб роботодавцю не проґавити цінного кандидата, варто не зволікати з відповіддю.
Нагадаємо, за даними Мінекономіки, у квітні 2025 року середня заробітна плата з вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
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