У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка) — Finance.ua
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У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка)

Особисті фінанси
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У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка)
У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка)
У квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.
Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України Міністерства економіки.
За даними Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 21 473 гривні, що на 23,1% більше, ніж у 2023 році. У IV кварталі 2024 року цей показник сягнув 24 153 гривень, тобто зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Згідно з аналітикою сайту Work.ua, позитивна динаміка продовжується і в 2025 році.
На оплату праці в Україні впливають як стимулюючі, так і стримуючі чинники.
Серед стимулюючих:
  • зростання економічної активності;
  • дефіцит кадрів через масову трудову міграцію та мобілізацію до ЗСУ;
  • структурні дисбаланси на ринку праці, які змушують роботодавців конкурувати за персонал.
Серед стримуючих факторів:
  • висока затратність виробництва;
  • регулярні руйнування виробничих фондів та енергетичної інфраструктури;
  • дорога та складна логістика через війну.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки

Які галузі зростали найшвидше

У 2024 році найбільше підвищення середньої зарплати зафіксовано у таких видах економічної діяльності:
  • Інформація та телекомунікації — зростання на 38,2%;
  • Будівництво — на 34,0%;
  • Надання інших видів послуг — на 32,2%.
Для порівняння: у 2021 році найвищі темпи зростання демонстрували галузі тимчасового розміщування й організації харчування (+41,8%), охорони здоров’я та соціальної допомоги (+31,3%) і мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (+30,0%).

Хто лідирував за рівнем оплати

Найвищі зарплати в Україні у 2023−2024 роках традиційно отримували працівники таких сфер:
  1. Інформація та телекомунікації;
  2. Фінансова та страхова діяльність;
  3. Професійна, наукова та технічна діяльність.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Нагадаємо, за даними НБУ, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність. Дефіцит кадрів також спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.
Бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз. Це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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