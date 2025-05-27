У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка) — Finance.ua

У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка) Вчора 15:03 — Особисті фінанси

У Мінекономіки назвали середню зарплату у вакансіях та резюме (інфографіка)

У квітні 2025 року середня заробітна плата за вакансіями складала 22 164 грн, а за резюме — 22 387 грн.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України Міністерства економіки.

За даними Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників становила 21 473 гривні, що на 23,1% більше, ніж у 2023 році. У IV кварталі 2024 року цей показник сягнув 24 153 гривень, тобто зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Згідно з аналітикою сайту Work.ua , позитивна динаміка продовжується і в 2025 році.

На оплату праці в Україні впливають як стимулюючі, так і стримуючі чинники.

Серед стимулюючих:

зростання економічної активності;

дефіцит кадрів через масову трудову міграцію та мобілізацію до ЗСУ;

структурні дисбаланси на ринку праці, які змушують роботодавців конкурувати за персонал.

Серед стримуючих факторів:

висока затратність виробництва;

регулярні руйнування виробничих фондів та енергетичної інфраструктури;

дорога та складна логістика через війну.

Інфографіка: Мінекономіки

Які галузі зростали найшвидше

У 2024 році найбільше підвищення середньої зарплати зафіксовано у таких видах економічної діяльності:

Інформація та телекомунікації — зростання на 38,2%;

Будівництво — на 34,0%;

Надання інших видів послуг — на 32,2%.

Для порівняння: у 2021 році найвищі темпи зростання демонстрували галузі тимчасового розміщування й організації харчування (+41,8%), охорони здоров’я та соціальної допомоги (+31,3%) і мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (+30,0%).

Хто лідирував за рівнем оплати

Найвищі зарплати в Україні у 2023−2024 роках традиційно отримували працівники таких сфер:

Інформація та телекомунікації; Фінансова та страхова діяльність; Професійна, наукова та технічна діяльність.

Інфографіка: Мінекономіки

Нагадаємо, за даними НБУ, бізнес активно шукає нових працівників і відкриває нові вакансії. Дефіцит кадрів залишається основним чинником, що стримує їхню діяльність. Дефіцит кадрів також спонукає підприємства й надалі підвищувати зарплати, бо конкуренція за кваліфікованих робітників доволі жорстка. У 2024 році реальні зарплати (тобто вже за вирахуванням минулорічної інфляції) зросли більш ніж на 15%, але і в цьому році підвищення окладів триває.

Бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз. Це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.

InvestMarket від «Мінфін». Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.