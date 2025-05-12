Плани бізнесу щодо розширення в 2025 році — Finance.ua

Плани бізнесу щодо розширення в 2025 році Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Плани бізнесу щодо розширення в 2025 році

Бізнес очікує складний, але потенційно переломний 2025 рік. Очікування роботодавців змінюються разом з тенденціями, настроями та динамікою ринку праці. Те, чого хотіли бізнеси у 2024 році, відрізняється від того, чого вони хочуть зараз, — це передусім зумовлено економічною ситуацією, політичними факторами та розвитком технологій.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua.

Економічна ситуація в Україні: 2024 vs 2025

Оцінка економічних очікувань бізнесу на 2025 рік у порівнянні з 2024 роком розподіляється таким чином: 65% українських компаній очікують погіршення ситуації, лише 9% - покращення. Решта респондентів утрималися від відповіді (11%) або вважають, що економічна ситуація залишиться без змін (15%).

Інфографіка: robota.ua

Вплив можливого перемирʼя на бізнес-показники у 2025 році

Одним з найважливіших факторів є ймовірність перемирʼя, а саме — те, чи враховують компанії можливість часткового або повного перемирʼя у 2025 році при формуванні стратегічних планів.

Результати опитування показують, що більшість компаній (48%) не враховує перемирʼя у плануванні та лише 10% вважають його ключовим фактором при побудові довгострокових бізнес-цілей. 22% опитаних компаній зазначили, що вони частково враховують ймовірність перемирʼя, а 14% представників українських бізнесів зізналися, що їм важко відповісти на це питання.

Інфографіка: robota.ua

Так чи інакше, можливе припинення бойових дій або перемирʼя у 2025 році вплине на реальні бізнес-показники українських підприємств.

Згідно з результатами опитування, понад половина компаній (56%) очікує позитивний вплив перемирʼя, але лише 12% з них прогнозують суттєвий ріст. Що стосується решти вітчизняних бізнесів, то 32% не вірять у зміну ситуації найближчим часом, а 12% не очікують змін.

Інфографіка: robota.ua

Плани щодо розширення бізнесу

Лише чверть бізнесів планує активне розширення у 2025 році, а більшість обирає обережну стратегію.

Так, якщо говорити про цифри, то 43% опитаних компаній розглядають можливість часткового або обережного розширення, 27% залишають все як є, 23% активно планують розширюватися, а ось 7% готуються до скорочення.

Інфографіка: robota.ua

Нагадаємо, за даними Опендатабот, за перші чотири місяці 2025 року в Україні було зареєстровано 81 928 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас кількість припинених реєстрацій склала 119 895, що на 44% більше, ніж торік. Таким чином, на кожен новостворений бізнес припадає півтора закритих. Найпопулярніша галузь серед нових підприємців — роздрібна торгівля: її обрали майже чверть новостворених ФОПів.

Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального. Минулого місяця Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 52,3).

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