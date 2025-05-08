На кожен новий ФОП у 2025 році припадає півтора закритих — Опендатабот Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

На кожен новий ФОП у 2025 році припадає півтора закритих — Опендатабот

За перші чотири місяці 2025 року в Україні було зареєстровано 81 928 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Водночас кількість припинених реєстрацій склала 119 895, що на 44% більше, ніж торік. Таким чином, на кожен новостворений бізнес припадає півтора закритих. Найпопулярніша галузь серед нових підприємців — роздрібна торгівля: її обрали майже чверть новостворених ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Інфографіка: Опендатабот

Загалом кількість закритих ФОПів перевищила кількість відкритих на 37 967. Для порівняння, у січні-квітні 2024 року ситуація була протилежною — відкритих ФОПів було більше на 7 166.

Найпопулярнішою сферою для нового бізнесу залишається роздрібна торгівля: її обрали 20 763 підприємці (чверть усіх новостворених ФОПів). Далі йдуть ІТ та консалтинг у програмуванні — 7 129 нових реєстрацій, а також оптова торгівля — 6 216.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше нових ФОПів зареєстровано в Києві — 11,6 тисячі (14,2%). Далі йдуть Дніпропетровська (7,8 тис.) і Львівська області (6,1 тис.).

Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч жінки ініціюють бізнес активніше за чоловіків: 61% нових ФОПів зареєстровані жінками, 39% — чоловіками.

Чому ФОПи закриваються

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев пояснив сплеск закриттів поверненням з 1 січня обов’язкової сплати ЄСВ для 1-ї та 2-ї груп ФОПів. У 2025 році це — щонайменше 800 грн на місяць. Саме тому багато підприємців, які фактично не вели діяльність, ухвалили рішення про закриття.

«Закривались непрацюючі ФОП 1 та 2 групи, адже для них відновилися довоєнні правила сплати ЄСВ. Також був визначений військовий збір від мінімальної зарплати на 2025 рік — це 800 грн на місяць незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи ні. Оскільки такі ФОП не ведуть реальну діяльність, вони ухвалюють рішення про закриття, аби уникнути нарахування податку. Водночас починаючи з березня 2025 р., кількість відкритих ФОП (20 029) більша за ті, що закрились (18 477). Так само й у квітні: 21 517 нових — більше, ніж закритих, на 3 899 підприємців», — прокоментував Данило Гетьманцев.

Читайте також Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло

На його думку, зміна кількості ФОПів не характеризує покращення або погіршення економічних процесів в країні, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується для мінімізації у сплаті податків або уникнення мобілізації. Прикладом може служити популярна схема використання ФОПів замість найманих працівників.

Фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман вважає, що ці зміни переважно вплинули на так званих «сплячих ФОПів» — тобто на людей, які не вели активно підприємницьку діяльність, або робили це епізодично. Водночас для ФОПів, що працювали та мали обіги й прибуток, нічого істотно не змінилось.

Читайте також Які є види фінансування для бізнесу

«Безумовно, інколи закриваються й активні бізнеси через складнощі роботи у війну. Серед ключових проблем у роботі підприємці найчастіше зазначають падіння споживчого попиту, брак фахової робочої сили, відсутність доступу до дешевого фінансування й, звісно, небезпеку через війну. Для активного бізнесу військовий збір у 800 грн на місяць навряд чи стане суттєвою перешкодою», — коментує Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Ті ж, хто на воєнний час заморозив свою діяльність, та думали, що робити зі своєю справою, будуть закриватись й надалі. Втім ситуація буде вирівнюватись у найближчі місяці. Експерт очікує, що за підсумками 2025 року в цілому кількість відкритих та закритих ФОПів буде приблизно рівною — на відміну від попередніх років, коли новостворених бізнесів було більше.

У перший тиждень травня зафіксовано найбільшу кількість відкриттів ФОПів цьогоріч: 7 014. Загалом 88 388 нових підприємців вже зареєстровано від початку року станом на початок травня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.