Які є види фінансування для бізнесу — Finance.ua

Які є види фінансування для бізнесу Сьогодні 21:08

Які є види фінансування для бізнесу

В умовах повномасштабної війни доступ до фінансових ресурсів став питанням виживання для українських підприємств. Розглянемо основні способи отримання коштів для підтримки діяльності бізнесу.

Внутрішні джерела — власний капітал та реінвестування прибутку. Це один з найбільш надійних способів знайти кошти для підтримки діяльності або розвитку. Для цього компаніям варто переглядати структуру витрат, оптимізувати бізнес-процеси та спрямувати вивільнені гроші на підтримку критично важливих напрямків діяльності. Банківське кредитування. Бізнесу пропонуються різні продукти — від кредитних ліній для підтримки діяльності до видавання коштів на купівлю нерухомості чи обладнання. Інвестиційне фінансування передбачає венчурний капітал та допомогу від бізнес-янголів. Зазвичай це актуально для молодих компаній та стартапів. Грантове фінансування передбачає отримання безповоротної допомоги від міжнародних донорів, фондів та організацій. Державна підтримка та цільові програми. Уряд розробив низку заходів підтримки для бізнесу й стимулювання економіки, зокрема у вигляді пільгових кредитів та грантів. Альтернативні методи включають краудфандинг, P2P-кредитування, корпоративні облігації, факторинг, бартерні операції.

Наразі найбільш зручними способами отримання коштів є внутрішні джерела та банківське кредитування. Також збільшилася роль державного фінансування приватного сектора. Підтримка бізнесу є одним з пріоритетів роботи Уряду.

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