Які є види фінансування для бізнесу — Finance.ua

Які є види фінансування для бізнесу
В умовах повномасштабної війни доступ до фінансових ресурсів став питанням виживання для українських підприємств. Розглянемо основні способи отримання коштів для підтримки діяльності бізнесу.
- Внутрішні джерела — власний капітал та реінвестування прибутку. Це один з найбільш надійних способів знайти кошти для підтримки діяльності або розвитку. Для цього компаніям варто переглядати структуру витрат, оптимізувати бізнес-процеси та спрямувати вивільнені гроші на підтримку критично важливих напрямків діяльності.
- Банківське кредитування. Бізнесу пропонуються різні продукти — від кредитних ліній для підтримки діяльності до видавання коштів на купівлю нерухомості чи обладнання.
- Інвестиційне фінансування передбачає венчурний капітал та допомогу від бізнес-янголів. Зазвичай це актуально для молодих компаній та стартапів.
- Грантове фінансування передбачає отримання безповоротної допомоги від міжнародних донорів, фондів та організацій.
- Державна підтримка та цільові програми. Уряд розробив низку заходів підтримки для бізнесу й стимулювання економіки, зокрема у вигляді пільгових кредитів та грантів.
- Альтернативні методи включають краудфандинг, P2P-кредитування, корпоративні облігації, факторинг, бартерні операції.
Наразі найбільш зручними способами отримання коштів є внутрішні джерела та банківське кредитування. Також збільшилася роль державного фінансування приватного сектора. Підтримка бізнесу є одним з пріоритетів роботи Уряду.
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Де можна отримати гроші на бізнес під час війни
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