Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло — Finance.ua

Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло

Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального. Минулого місяця Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 52,3).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

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Позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

Серед зазначених респондентами чинників:

суттєве погіршення погодних умов;

тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;

зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;

пришвидшення інфляції;

послаблення курсу гривні до євро;

дефіцит кваліфікованих кадрів.

Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у квітні становив 51,8 порівняно з 53,1 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 51,7).

Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у квітні становив 51,2 (у березні 2025 року — 54, у квітні 2024 року — 51,8).

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Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов: секторальний індекс у квітні становив 47,3 порівняно з 52,9 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 53,4).

Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46,3 у квітні (у березні 2025 року — 48,8, у квітні 2024 року — 53,1).

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