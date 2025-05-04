Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло

Казна та Політика
25
Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло
Бізнес у квітні погіршив оцінку своєї діяльності: що вплинуло
Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального. Минулого місяця Індекс очікувань ділової активності становив 49,4 порівняно з 51,8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 52,3).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Читайте також
Позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.
Серед зазначених респондентами чинників:
  • суттєве погіршення погодних умов;
  • тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій;
  • зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці;
  • пришвидшення інфляції;
  • послаблення курсу гривні до євро;
  • дефіцит кваліфікованих кадрів.
Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у квітні становив 51,8 порівняно з 53,1 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 51,7).
Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у квітні становив 51,2 (у березні 2025 року — 54, у квітні 2024 року — 51,8).
Читайте також
Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов: секторальний індекс у квітні становив 47,3 порівняно з 52,9 у березні 2025 року (у квітні 2024 року — 53,4).
Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46,3 у квітні (у березні 2025 року — 48,8, у квітні 2024 року — 53,1).
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
👉 Реєструйся зараз
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems