Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює — Finance.ua

Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює

Одним із цікавих варіантів для фінансування бізнесу є краудфандинг. Finance.ua у статті розповів детальніше про цей інструмент — у чому він полягає, які види існують та коли доцільно їх використовувати.

Краудфандинг — це колективне фінансування проєктів. Стартовий капітал формується з великої кількості маленьких внесків. Інвестором може стати кожен. Сьогодні це джерело фінансування стає все більш популярним, бо дає змогу презентувати ідею на широку аудиторію та зібрати кошти через онлайн-платформи.

Є три основні види краудфандингу:

Донорський. Інвестори роблять внесок і не очікують на винагороду. За винагороду. За внесок люди отримують продукцію чи послугу. Інвестиційний чи краудівестинг. Інвестори отримують фінансову вигоду, наприклад, частку в бізнесі.

Краудфандинг переважно застосовується для втілення суспільно значущих ініціатив та проєктів із соціальною складовою. Менш поширеною, але також дієвою є практика використання цього інструменту фінансування для підтримки стартапів на ранніх етапах розвитку.

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Великі підприємства зазвичай уникають зборів коштів через краудфандинг з двох основних причин: по-перше, звернення великої компанії до «народного фінансування» може негативно позначитися на її діловій репутації; по-друге, потенціал краудфандингових онлайн-платформ здебільшого обмежений сумами, що не відповідають фінансовим запитам та інвестиційним потребам великого бізнесу.

Якщо порівнювати краудфандинг із іншими джерелами фінансування, то цей інстурмент відзначається

високою доступністю та відсутністю вимог до застави.

у статті за посиланням. Детальніше про інші джерела, де взяти кошти на бізнес, читайте

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