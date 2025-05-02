Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює — Finance.ua
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Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює

Особисті фінанси
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Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює
Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює
Одним із цікавих варіантів для фінансування бізнесу є краудфандинг. Finance.ua у статті розповів детальніше про цей інструмент — у чому він полягає, які види існують та коли доцільно їх використовувати.
Краудфандинг — це колективне фінансування проєктів. Стартовий капітал формується з великої кількості маленьких внесків. Інвестором може стати кожен. Сьогодні це джерело фінансування стає все більш популярним, бо дає змогу презентувати ідею на широку аудиторію та зібрати кошти через онлайн-платформи.
Є три основні види краудфандингу:
  1. Донорський. Інвестори роблять внесок і не очікують на винагороду.
  2. За винагороду. За внесок люди отримують продукцію чи послугу.
  3. Інвестиційний чи краудівестинг. Інвестори отримують фінансову вигоду, наприклад, частку в бізнесі.
Краудфандинг переважно застосовується для втілення суспільно значущих ініціатив та проєктів із соціальною складовою. Менш поширеною, але також дієвою є практика використання цього інструменту фінансування для підтримки стартапів на ранніх етапах розвитку.
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Великі підприємства зазвичай уникають зборів коштів через краудфандинг з двох основних причин: по-перше, звернення великої компанії до «народного фінансування» може негативно позначитися на її діловій репутації; по-друге, потенціал краудфандингових онлайн-платформ здебільшого обмежений сумами, що не відповідають фінансовим запитам та інвестиційним потребам великого бізнесу.
Краудфандинг для бізнесу: що це і як воно працює
Якщо порівнювати краудфандинг із іншими джерелами фінансування, то цей інстурмент відзначається
високою доступністю та відсутністю вимог до застави.
Детальніше про інші джерела, де взяти кошти на бізнес, читайте у статті за посиланням.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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