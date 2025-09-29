Кого частіше шукають роботодавці з настанням осені та скільки платять Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Кого частіше шукають роботодавці з настанням осені та скільки платять

Перед осіннім сезоном помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Про це свідчать дані OLX Робота

«Сезонність формує змішаний попит на ринку праці: це посади на робітничі спеціальності, зокрема за кордоном, а також — освітяни та працівники у сфері клієнтського сервісу. Деякі тенденції зберігаються протягом всього року, зокрема потреба у кандидатах до Сил оборони», — зазначають автори дослідження.

Лідери за темпами зростання

Абсолютним рекордсменом стала вакансія комплектувальника у сфері «Виробництво / робітничі спеціальності». Її кількість зросла на 331% у порівнянні з травнем, а медіанна зарплата становила 25 тис. грн.

У роздрібній торгівлі найбільший приріст показала посада менеджера з роботи з клієнтами — плюс 117% до кількості вакансій. Зарплатні пропозиції в серпні сягали 21 тис. грн.

Напередодні навчального року зросла кількість вакансій для вчителів і викладачів на 96% у порівнянні з травнем. Медіанна оплата становила 14 тис. грн.

Інші популярні вакансії

Попит у серпні був на 50−60% вищим, ніж у травні, для низки професій. Серед них:

офіс-менеджер — 23 тис. грн;

рихтувальник (СТО, автомийки) — 50 тис. грн;

помічник кухаря — 21 тис. грн;

HR — 29 тис. грн;

плиточник (будівництво) — 45 тис. грн.

Суттєво зросла кількість пропозицій із релокацією. Так, на вакансію пакувальника оголошень стало більше на 213%. Також збільшився попит на будівельників (+65%) та різноробочих (+41%). Зарплатні пропозиції на таких позиціях у діапазоні від 3 тис. до 5 тис. євро.

Експерти OLX Робота також відзначають зростання кількості оголошень на службу у Силах оборони. З травня по серпень 2025 року їх стало більше на 33%. Медіанна зарплата в цій категорії склала 70,5 тис. грн.

Нагадаємо, у Державні службі зайнятості розповіли , яких працівників бракує роботодавцям. Серед лідерів попиту — електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування. Асистенти вчителів також у дефіциті — особливо ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Попит перевищує пропозицію майже на тисячу вакансій.

