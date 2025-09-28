0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці

Особисті фінанси
110
Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці
Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці
Від початку року для багатьох спеціальностей на українському ринку праці склалися сприятливі умови: роботодавці шукають фахівців активніше, ніж вони самі готові пропонувати свої послуги.
У Державні службі зайнятості розповіли, яких працівників бракує роботодавцям.

Найбільш затребувані професії

Серед лідерів попиту — електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Ці фахівці займаються монтажем, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну роботу. На ринку не вистачає понад 1,2 тисячі таких працівників.
Читайте також
Асистенти вчителів також у дефіциті — особливо ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Попит перевищує пропозицію майже на тисячу вакансій.
На третьому місці — слюсарі-сантехніки, які займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Брак спеціалістів вимірюється у розмірі понад 900 осіб.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Четверту позицію посіли слюсарі-ремонтники. До їхніх обовʼязків входить обслуговування, діагностика та ремонт різних механізмів та обладнання. На ринку праці таких фахівців бракує — потреба перевищує понад 850 працівників.
Читайте також
П’ятірку лідерів закривають асистенти вихователя закладу дошкільної освіти. Ці педагоги разом із вихователями сприяють всебічному розвитку дітей та допомагають їм у виконанні різних завдань. Брак кадрів цієї професії вимірюється у розмірі 639 спеціалістів.
Серед інших затребуваних спеціальностей:
  • офіціанти — різниця між потребою роботодавців та пропозицією майже 600 вакансій;
  • оператори верстатів з програмним керуванням — бракує понад 500 фахівців;
  • інспектори пенітенціарної системи — попит перевищує пропозицію майже на 500 вакансій;
  • слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — брак таких працівників на рівні 465 спеціалістів;
  • токарі — бракує 442 спеціалісти.
«Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів», — розповіли в Службі зайнятості.
Нагадаємо, як свідчить аналітика OLX Робота, у 2025 році найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва.
Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems