Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці

Від початку року для багатьох спеціальностей на українському ринку праці склалися сприятливі умови: роботодавці шукають фахівців активніше, ніж вони самі готові пропонувати свої послуги.

У Державні службі зайнятості розповіли , яких працівників бракує роботодавцям.

Найбільш затребувані професії

Серед лідерів попиту — електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Ці фахівці займаються монтажем, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну роботу. На ринку не вистачає понад 1,2 тисячі таких працівників.

Асистенти вчителів також у дефіциті — особливо ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Попит перевищує пропозицію майже на тисячу вакансій.

На третьому місці — слюсарі-сантехніки, які займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Брак спеціалістів вимірюється у розмірі понад 900 осіб.

Четверту позицію посіли слюсарі-ремонтники. До їхніх обовʼязків входить обслуговування, діагностика та ремонт різних механізмів та обладнання. На ринку праці таких фахівців бракує — потреба перевищує понад 850 працівників.

П’ятірку лідерів закривають асистенти вихователя закладу дошкільної освіти. Ці педагоги разом із вихователями сприяють всебічному розвитку дітей та допомагають їм у виконанні різних завдань. Брак кадрів цієї професії вимірюється у розмірі 639 спеціалістів.

Серед інших затребуваних спеціальностей:

офіціанти — різниця між потребою роботодавців та пропозицією майже 600 вакансій;

— різниця між потребою роботодавців та пропозицією майже 600 вакансій; оператори верстатів з програмним керуванням — бракує понад 500 фахівців;

інспектори пенітенціарної системи — попит перевищує пропозицію майже на 500 вакансій;

слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — брак таких працівників на рівні 465 спеціалістів;

токарі — бракує 442 спеціалісти.

«Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів», — розповіли в Службі зайнятості.

Нагадаємо, як свідчить аналітика OLX Робота, у 2025 році найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва.

Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.

