Найбільш затребувані спеціалісти на українському ринку праці

Від початку року для багатьох спеціальностей на українському ринку праці склалися сприятливі умови: роботодавці шукають фахівців активніше, ніж вони самі готові пропонувати свої послуги.
У Державні службі зайнятості розповіли, яких працівників бракує роботодавцям.
Найбільш затребувані професії
Серед лідерів попиту — електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Ці фахівці займаються монтажем, експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом електричного обладнання, забезпечуючи його безперебійну роботу. На ринку не вистачає понад 1,2 тисячі таких працівників.
Асистенти вчителів також у дефіциті — особливо ті, хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами. Попит перевищує пропозицію майже на тисячу вакансій.
На третьому місці — слюсарі-сантехніки, які займаються монтажем, ремонтом та обслуговуванням систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Брак спеціалістів вимірюється у розмірі понад 900 осіб.
Четверту позицію посіли слюсарі-ремонтники. До їхніх обовʼязків входить обслуговування, діагностика та ремонт різних механізмів та обладнання. На ринку праці таких фахівців бракує — потреба перевищує понад 850 працівників.
П’ятірку лідерів закривають асистенти вихователя закладу дошкільної освіти. Ці педагоги разом із вихователями сприяють всебічному розвитку дітей та допомагають їм у виконанні різних завдань. Брак кадрів цієї професії вимірюється у розмірі 639 спеціалістів.
Серед інших затребуваних спеціальностей:
- офіціанти — різниця між потребою роботодавців та пропозицією майже 600 вакансій;
- оператори верстатів з програмним керуванням — бракує понад 500 фахівців;
- інспектори пенітенціарної системи — попит перевищує пропозицію майже на 500 вакансій;
- слюсарі аварійно-відновлювальних робіт — брак таких працівників на рівні 465 спеціалістів;
- токарі — бракує 442 спеціалісти.
«Також існують вакансії, за якими українці не часто шукають роботу, проте пропозиції є. До них належать: будівельник кораблів, редактор карт, кінознавець, танцюрист у нічному клубі та збиральник грошей з торгівельних автоматів та турнікетів», — розповіли в Службі зайнятості.
Нагадаємо, як свідчить аналітика OLX Робота, у 2025 році найменше відгуків збоку пошукачів роботи зібрали вакансії зі сфери нерухомості, роздрібної торгівлі та виробництва.
Також у 2025 році до «топу» сфер за найменшою кількістю відгуків повернулись вакансії роботи за кордоном.
