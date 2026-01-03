Яким пенсіонерам можуть припинити виплачувати пенсії з 1 січня
Ідентифікація пенсіонерів в Україні — це процедура, за допомогою якої держава проводить своєрідний перепис населення похилого віку.
Такий крок необхідний, щоб розуміти, яка кількість пенсіонерів наразі залишається в живих, юридично належить до України і претендує на щомісячні платежі, пише УНІАН.
Згідно з постановою Кабміну № 299, було затверджено порядок виплат пенсій людям, які:
- проживають на окупованих російською федерацією територіях або на тих, де велися або ведуться активні бойові дії;
- виїхали на території, підконтрольні Україні;
- перебувають за кордоном у статусі біженця, а також — понад 183 дні на рік, включно з датою в’їзду і виїзду, і не мають ПНП або ПМП.
Важливо, що якщо пенсіонер фактично перебуває за кордоном, але отримує пенсійні виплати, згідно з міжнародними договорами України з іншими державами, його ці правила не стосуються.
У документі сказано, що до 31 грудня 2025 року обов’язково має бути проведена ідентифікація пенсіонерів на окупованій території, якщо українці похилого віку досі там перебувають.
Те ж саме стосується і пенсіонерів, які переїхали за кордон у статусі біженців. Якщо літні українці не зможуть або не захочуть пройти ідентифікацію, виплати пенсій їм будуть припинені з 1 січня 2026 року.
Порядок, встановлений Кабміном, визначає, як громадяни України похилого віку можуть пройти таку процедуру.
Один із варіантів — ідентифікація пенсіонерів через Дію на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Людині потрібно просто авторизуватися у своєму особистому кабінеті, і система вважає це, як ідентифікацію.
Другий спосіб — конференцзв’язок, який із пенсіонером проводять співробітники ПФУ. Під час сеансу українець має пред’явити документи, що засвідчують особу, щоб фахівці могли ідентифікувати людину.
Раніше ми писали, що пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі чи закладі, виплачують 25% призначеної пенсії.
Якщо розмір пенсії більший за вартість утримання, людині виплачують різницю між цими сумами. Виплата не може бути меншою, ніж 25% призначеної пенсії. Виплата починається з першого числа місяця після того, як особу зарахували на повне утримання.
Також Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Мінсоцполітики має представити концепт пенсійної реформи.
«При нарахуванні пенсій люди втрачають до 19% через особливий порядок визначення бази нарахування, виходячи із середньої зарплати за останні три роки, а також за рахунок низького коефіцієнта заміщення, закладеного в формулу. Також несправедливою є формула індексації пенсії», — повідомив Гетманцев.
