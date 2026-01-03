Яким пенсіонерам можуть припинити виплачувати пенсії з 1 січня Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Яким пенсіонерам можуть припинити виплачувати пенсії з 1 січня

Ідентифікація пенсіонерів в Україні — це процедура, за допомогою якої держава проводить своєрідний перепис населення похилого віку.

Такий крок необхідний, щоб розуміти, яка кількість пенсіонерів наразі залишається в живих, юридично належить до України і претендує на щомісячні платежі, пише УНІАН.

Згідно з постановою Кабміну № 299, було затверджено порядок виплат пенсій людям, які:

проживають на окупованих російською федерацією територіях або на тих, де велися або ведуться активні бойові дії;

виїхали на території, підконтрольні Україні;

перебувають за кордоном у статусі біженця, а також — понад 183 дні на рік, включно з датою в’їзду і виїзду, і не мають ПНП або ПМП.

Важливо, що якщо пенсіонер фактично перебуває за кордоном, але отримує пенсійні виплати, згідно з міжнародними договорами України з іншими державами, його ці правила не стосуються.

У документі сказано, що до 31 грудня 2025 року обов’язково має бути проведена ідентифікація пенсіонерів на окупованій території, якщо українці похилого віку досі там перебувають.

Те ж саме стосується і пенсіонерів, які переїхали за кордон у статусі біженців. Якщо літні українці не зможуть або не захочуть пройти ідентифікацію, виплати пенсій їм будуть припинені з 1 січня 2026 року.

Порядок, встановлений Кабміном, визначає, як громадяни України похилого віку можуть пройти таку процедуру.

Один із варіантів — ідентифікація пенсіонерів через Дію на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Людині потрібно просто авторизуватися у своєму особистому кабінеті, і система вважає це, як ідентифікацію.

Другий спосіб — конференцзв’язок, який із пенсіонером проводять співробітники ПФУ. Під час сеансу українець має пред’явити документи, що засвідчують особу, щоб фахівці могли ідентифікувати людину.

Раніше ми писали , що пенсіонеру, який перебуває на повному державному утриманні у відповідній установі чи закладі, виплачують 25% призначеної пенсії.

Якщо розмір пенсії більший за вартість утримання, людині виплачують різницю між цими сумами. Виплата не може бути меншою, ніж 25% призначеної пенсії. Виплата починається з першого числа місяця після того, як особу зарахували на повне утримання.

Також Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що Мінсоцполітики має представити концепт пенсійної реформи.

«При нарахуванні пенсій люди втрачають до 19% через особливий порядок визначення бази нарахування, виходячи із середньої зарплати за останні три роки, а також за рахунок низького коефіцієнта заміщення, закладеного в формулу. Також несправедливою є формула індексації пенсії», — повідомив Гетманцев.

