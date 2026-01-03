Як зросте мінімальна зарплата в країнах ЄС 2026 року Сьогодні 16:23 — Особисті фінанси

Як зросте мінімальна зарплата в країнах ЄС 2026 року

2025 рік для більшості країн став перехідним. В Україні підвищення мінімальної зарплати не відбулося через пріоритет фінансування оборони. Водночас держави Європейського союзу продовжили поетапне зростання соціальних стандартів із урахуванням інфляції та вартості життя.

Мінімальна заробітна плата в Україні 2025 року залишалася на рівні 8 тис. грн, що становить приблизно 185 євро за середнім курсом. Протягом року цей показник не переглядався.

У Польщі мінімальна зарплата зросла до 4 666 злотих, або близько 1 080 євро, що значно перевищує український рівень.

У Німеччині діє погодинна мінімальна ставка 12,82 євро. За повної зайнятості це відповідає приблизно 2 161 євро брутто на місяць.

Мінімальний місячний дохід у Литві 2025 року становить 1 038 євро.

У Болгарії найнижча мінімальна зарплата серед країн ЄС — 551 євро на місяць.

2026 рік може стати переломним для соціальних стандартів у Європі та Україні. Після кількох років обмежень уряди поступово повертаються до індексації мінімальної заробітної плати, намагаючись підтримати доходи населення в умовах інфляції.

У країнах ЄС ключову роль відіграє Директива про адекватну мінімальну заробітну плату. Вона рекомендує встановлювати «мінімалку» на рівні не менше 60% від медіанної зарплати або 50% від середньої. Саме ці орієнтири визначатимуть зростання доходів у більшості європейських країн 2026 року.

Як зросте в 2026 році

Польща

Польща й надалі залишається одним із головних напрямків трудової міграції з України. Від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата там зросте до 4 806 злотих брутто, або приблизно 3 605 злотих нетто.

Зростання пояснюється дефіцитом робочої сили та політикою уряду, спрямованою на підтримку внутрішнього споживчого попиту.

Німеччина

У Німеччині затверджено поетапне підвищення мінімальної зарплати. Якщо 2025 року погодинна ставка становить 12,82 євро, то від 1 січня 2026 року вона зросте до 13,90 євро.

За повної зайнятості це означатиме понад 2 400 євро брутто на місяць. Основні причини підвищення — тиск профспілок і боротьба з бідністю серед робітників.

Литва

Литва планує одне з найбільших підвищень мінімальної зарплати 2026 року. Мінімальний дохід має зрости до 1 153 євро брутто, що приблизно на 11% більше, ніж 2025 року.

Нідерланди

У Нідерландах зростання буде більш стриманим. Завдяки податковим змінам чистий дохід працівників на мінімальній зарплаті збільшиться в середньому на 15−20 євро на місяць.

Читайте більше в нашій статті —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.