У Польщі прогнозують дефіцит кадрів: у чому причини

Особисті фінанси
Польський ринок праці ризикує залишитися без значної частини працівників із країн поза Європою.
Про це повідомили у міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal.
«Через ускладнення легалізації робітників з Філіппін, Індії, Непалу та Колумбії Польщі загрожує дефіцит кадрів. Натомість Україна може отримати добре навчених та організованих працівників», — сказано в повідомленні.
За даними Gremi Personal, 75−80% усіх іноземців, офіційно працевлаштованих у Польщі, становлять громадяни України. Станом на 1 червня 2025 року кількість українців, застрахованих у системі ZUS, склала 818 тисяч.
Водночас у Польщі працюють лише 12,1 тис. вихідців із Непалу, 24,3 тис. з Індії та 15,7 тис. з Філіппін. Колумбійців 17,7 тис., але й їхній в’їзд може бути обмежений через нові правила, що вимагають біометричних паспортів.
Через ускладнені процедури роботодавці все рідше наймають працівників із цих країн. Державні установи дедалі частіше відмовляють у видачі дозволів на роботу, що змушує людей або повертатися додому, або шукати роботу в інших країнах ЄС.
«Польський ринок праці наразі закритий для багатьох іноземних працівників, новоприбулих практично немає. А працевлаштування мігрантів, які вже присутні в країні, стає все складнішим — ужонди (державні органи, які виконують адміністративні функції) все частіше відмовляють їм у видачі дозволів, що може змусити людей повернутися до країн походження або їхати далі в Західну Європу (наприклад, у тій же Хорватії дуже затребувані працівники з Філіппін). Як наслідок, польські роботодавці поступово відмовляються від цієї групи працівників», — зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.
За прогнозами компанії, якщо обмеження збережуться, протягом 6−12 місяців кількість таких працівників у Польщі буде стрімко зменшуватися. Це може призвести до дефіциту персоналу у промисловості, логістиці, транспорті, сфері послуг та будівництві.
Натомість, на думку фахівців, працівники з Філіппін та Колумбії потенційно можуть відіграти важливу роль у післявоєнній відбудові України.
«Робітники з цих країн вже добре зарекомендували себе в Польщі як відповідальні й дисципліновані співробітники: вони сумлінно працюють, не створюють замкнених міграційних спільнот і після завершення контракту повертаються додому. Для України це шанс частково компенсувати нестачу кадрів, що виникла через еміграцію населення. Важливо лише вибудувати зрозумілу й ефективну імміграційну політику щодо іноземного персоналу», — підкреслює Джоболда.
Нагадаємо, українські компанії вже почали наймати іноземців. Офіційних вакансій в Україні стає дедалі менше, а дефіцит персоналу зростає. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.
У січні 2025 року рівень безробіття в Польщі впав до історичного мінімуму — 2,6%, що робить країну лідером серед держав ЄС. Цьому, зокрема, посприяла активна участь українців на ринку праці, які приїхали у Польщі з початком російської агресії.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems