Уряд розширив програму компенсацій ветеранам за оренду житла

Особисті фінанси
15
Кабінет Міністрів вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам й ветеранкам війни за найм (оренду) житлових приміщень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Хто може отримати виплати

Раніше на таку компенсацію могли претендувати лише захисники й захисниці, які:
  • втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій;
  • проживають у житлі на тимчасово окупованих територіях чи в районах, де тривають бойові дії.
Тепер право на компенсацію отримали й ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що їм не належали.
Сума виплат залежатиме від регіону, де орендується житло.

Як подати заяву

Звернутися можна у паперовій чи електронній формі:
  • через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, за місцем орендованого житла;
  • у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
До пакету документів обов’язково входить довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (паперова чи електронна). У підготовці документів може допомогти фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, має 10 робочих днів, щоб ухвалити рішення про компенсацію та визначити її розмір.
Обласні та Київська міська держадміністрації надають Мінветеранів інформацію про потребу у виплатах. Сума компенсації визначається з дати звернення ветерана і нараховується до кінця року.
Нагадаємо, Мінсоцполітики розробило проєкт змін до порядку виплати окремих видів державної допомоги. Головна мета документа — перенесення строків ідентифікації отримувачів. Йдеться про допомогу людям, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям та іншим категоріям. Зараз перевірка особи є обов’язковою умовою для продовження виплат.
За матеріалами:
Finance.ua
