Перша родина ВПО придбала житло за програмою «єОселя»

Нерухомість

28
28
З 10 вересня набула чинності постанова, яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам та жителям прифронтових територій отримати від держави компенсацію на купівлю житла за програмою «єОселя» в рамках Програми підтримки прифронтових територій. Перша родина ВПО вже придбала житло за цією держпрограмою.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.
Зазначається, що родина придбала власне житло на етапі будівництва, а вже найближчими місяцями новий будинок буде введено в експлуатацію.

Що передбачає програма

Нагадаємо, у рамках програми держава компенсує 70% першого внеску (але не більше 30% вартості житла), а також протягом першого року відшкодовує 70% щомісячного платежу — до 150 тис. грн.
Також додатково покриваються витрати на комісії, збори та страхування — до 40 тис. грн. На такі виплати у держбюджеті-2025 передбачено 4,4 млрд грн.

Хто може скористатися програмою

Громадяни зі статусом ВПО або зареєстровані на прифронтових територіях, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території та протягом останніх 36 місяців не відчужували нерухомість, якщо вона не розташована в зоні бойових дій чи окупації.
ВПО можуть отримати кредит під 7%, тоді як для пільгових категорій громадян на прифронтових територіях (військових, медиків, педагогів та науковців) передбачена знижена ставка у 3%. Для інших мешканців цих регіонів ставка також становить 7%.

Вимоги щодо житла

  • максимальна вартість житла — до 2 млн грн;
  • для ВПО — не старше 20 років;
  • для громадян із прифронтових територій діють чинні правила єОселі: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років — для житла поза ними та для всіх інших громадян, яким єОселя доступна під 7%.
За матеріалами:
Finance.ua
