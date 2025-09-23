Українцям, які отримують соцдопомогу, дадуть більше часу на ідентифікацію Сьогодні 20:00

Мінсоцполітики розробило проєкт змін до порядку виплати окремих видів державної допомоги. Головна мета документа — перенесення строків ідентифікації отримувачів.

Про це повідомляється в проєкті постанови Кабміну, розміщений на сайті міністерства.

Йдеться про допомогу людям, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям та іншим категоріям. Зараз перевірка особи є обов’язковою умовою для продовження виплат.

Раніше постановами уряду було визначено, що ідентифікацію потрібно провести до 1 жовтня 2025 року. Для цього одержувачі мали особисто подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо процедуру не встигнути пройти, допомога нараховувалася б без її фактичної виплати. Це могло б призвести до проблем із фінансовою підтримкою соціально вразливих груп.

Через значний обсяг робіт і технічні складнощі уряд запропонував перенести строки. Ідентифікацію отримувачів планують проводити до 1 листопада 2025 року.

Таким чином, одержувачі отримають додатковий час, щоб підтвердити документи. Це дозволить уникнути звуження їхніх прав та збоїв у виплатах.

Проєктом передбачено внесення змін одразу до кількох постанов Кабінету Міністрів. Це акти від 7 березня 2022 року № 214 і № 215, а також від 11 червня 2025 року № 695, від 23 червня 2025 року № 766 та від 25 червня 2025 року № 765.

Набрання чинності пункту 4 постанови № 765 пропонується встановити з 1 листопада 2025 року. Це означає, що нові правила почнуть діяти саме з цієї дати.

