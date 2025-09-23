0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям, які отримують соцдопомогу, дадуть більше часу на ідентифікацію

48
Українцям, які отримують соцдопомогу, дадуть більше часу на ідентифікацію
Українцям, які отримують соцдопомогу, дадуть більше часу на ідентифікацію
Мінсоцполітики розробило проєкт змін до порядку виплати окремих видів державної допомоги. Головна мета документа — перенесення строків ідентифікації отримувачів.
Про це повідомляється в проєкті постанови Кабміну, розміщений на сайті міністерства.
Йдеться про допомогу людям, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям та іншим категоріям. Зараз перевірка особи є обов’язковою умовою для продовження виплат.
Раніше постановами уряду було визначено, що ідентифікацію потрібно провести до 1 жовтня 2025 року. Для цього одержувачі мали особисто подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Якщо процедуру не встигнути пройти, допомога нараховувалася б без її фактичної виплати. Це могло б призвести до проблем із фінансовою підтримкою соціально вразливих груп.
Через значний обсяг робіт і технічні складнощі уряд запропонував перенести строки. Ідентифікацію отримувачів планують проводити до 1 листопада 2025 року.
Таким чином, одержувачі отримають додатковий час, щоб підтвердити документи. Це дозволить уникнути звуження їхніх прав та збоїв у виплатах.
Проєктом передбачено внесення змін одразу до кількох постанов Кабінету Міністрів. Це акти від 7 березня 2022 року № 214 і № 215, а також від 11 червня 2025 року № 695, від 23 червня 2025 року № 766 та від 25 червня 2025 року № 765.
Набрання чинності пункту 4 постанови № 765 пропонується встановити з 1 листопада 2025 року. Це означає, що нові правила почнуть діяти саме з цієї дати.
Нагадаємо, в Україні планують удосконалити обмін даними між банками та Пенсійним фондом для виплати пенсій та соцдопомог.
Раніше Кабінет міністрів змінив Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems