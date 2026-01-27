Porsche готовит обновление Panamera, которая уверенно обходит Taycan
Porsche Taycan в свое время затмил Panamera своей скоростью и изяществом, но большой бензиновый седан не исчез с рынка. Напротив, он уверенно сохраняет позиции, а свежие шпионские фото свидетельствуют о готовящемся плановом обновлении модели.
Нынешнее поколение Panamera базируется на архитектуре, берущей начало еще с 2016 года, а третье поколение, представленное в 2023-м, только усовершенствовало ее. Теперь Porsche готовит фейслифт, намеченный на 2027 год, и первые замаскированные прототипы уже проходят зимние испытания в Скандинавии.
Внешне автомобиль получит обновленный передний бампер и новые фары с подсвеченным Porsche логотипом, перемещенным ближе к внутреннему краю. Также появится новое лобовое стекло с усовершенствованным радарным оборудованием, а задняя часть скрывает изменения в бампере и диффузоре.
Поделиться новостью
Также по теме
Porsche готовит обновление Panamera, которая уверенно обходит Taycan
Бизнес просит цифровизировать процедуру перерегистрации подержанных авто
Запас хода на 1600 км: Buick готовит новый кроссовер (фото)
Большинство работников не ощущают экономии времени от ИИ
На Meta подали в суд из-за слежки за чатами в WhatsApp
Samsung будет производить чипы для Nvidia