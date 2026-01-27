0 800 307 555
Porsche готовит обновление Panamera, которая уверенно обходит Taycan

Porsche Taycan в свое время затмил Panamera своей скоростью и изяществом, но большой бензиновый седан не исчез с рынка. Напротив, он уверенно сохраняет позиции, а свежие шпионские фото свидетельствуют о готовящемся плановом обновлении модели.
Нынешнее поколение Panamera базируется на архитектуре, берущей начало еще с 2016 года, а третье поколение, представленное в 2023-м, только усовершенствовало ее. Теперь Porsche готовит фейслифт, намеченный на 2027 год, и первые замаскированные прототипы уже проходят зимние испытания в Скандинавии.
Внешне автомобиль получит обновленный передний бампер и новые фары с подсвеченным Porsche логотипом, перемещенным ближе к внутреннему краю. Также появится новое лобовое стекло с усовершенствованным радарным оборудованием, а задняя часть скрывает изменения в бампере и диффузоре.
По материалам:
MMR
Авто
