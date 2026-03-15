0 800 307 555
ру
Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива

Технологии&Авто
50
Гибриды с реально лучшим расходом топлива в 2026 году
Стремительное подорожание горючего на фоне войны в Персидском заливе заставляет водителей искать эффективные альтернативы. Согласно исследованию Consumer Reports, современный авторынок предлагает большое количество гибридных вариантов, демонстрирующих выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.
Об этом сообщил Jalopnik.

Гибридные седаны

Седаны традиционно занимают первые позиции в рейтингах благодаря лучшей аэродинамике по сравнению с массивными автомобилями.
Toyota Prius остается безоговорочным лидером сегмента, хотя рынок предлагает еще как минимум семь достойных вариантов с очень низким аппетитом.
  1. Toyota Prius: 4,6 л/100 км
  2. Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км
  3. Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км
  4. Toyota Camry: 4,9 л/100 км
  5. Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км
  6. Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км
  7. Toyota Crown: 5,6 л/100 км
  8. Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км

Популярные кроссоверы

Современные кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами доказывают, что большой клиренс не препятствует экономии.
Если минимизация расхода в приоритете, стоит обратить внимание на Kia Niro, хотя более просторные модели типа Toyota Grand Highlander отстают от лидера всего на 1,5 л/100 км.
  1. Kia Niro: 5,2 л/100 км
  2. Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км
  3. Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км
  4. Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км
  5. Lexus UX: 6,4 л/100 км
  6. Мазда CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км
  7. Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км
  8. Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км
  9. Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км
  10. Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км
  11. Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км

Специальный транспорт

Пикапы обычно потребляют значительное количество бензина, однако использование гибридных технологий позволило улучшить ситуацию даже в этом классе.
Полноразмерные грузовики все еще не достигают отметки в 6,7 л/100 км, но более компактные версии уже показывают очень хорошие результаты.
Также на рынке присутствует только один минивэн, отвечающий высоким критериям топливной эффективности. Для тех, кто ценит максимальное пространство и комфорт большой семьи, эта гибридная модель является безальтернативным выбором.
  1. Ford Maverick Hybrid: 6,4 л/100 км
  2. Toyota Sienna: 6,5 л/100 км
По материалам:
Novyny.live
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems