Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива

Гибриды с реально лучшим расходом топлива в 2026 году

Стремительное подорожание горючего на фоне войны в Персидском заливе заставляет водителей искать эффективные альтернативы. Согласно исследованию Consumer Reports, современный авторынок предлагает большое количество гибридных вариантов, демонстрирующих выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.

Об этом сообщил Jalopnik.

Гибридные седаны

Седаны традиционно занимают первые позиции в рейтингах благодаря лучшей аэродинамике по сравнению с массивными автомобилями.

Toyota Prius остается безоговорочным лидером сегмента, хотя рынок предлагает еще как минимум семь достойных вариантов с очень низким аппетитом.

Toyota Prius: 4,6 л/100 км Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км Toyota Camry: 4,9 л/100 км Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км Toyota Crown: 5,6 л/100 км Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км

Популярные кроссоверы

Современные кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами доказывают, что большой клиренс не препятствует экономии.

Если минимизация расхода в приоритете, стоит обратить внимание на Kia Niro, хотя более просторные модели типа Toyota Grand Highlander отстают от лидера всего на 1,5 л/100 км.

Kia Niro: 5,2 л/100 км Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км Lexus UX: 6,4 л/100 км Мазда CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км

Специальный транспорт

Пикапы обычно потребляют значительное количество бензина, однако использование гибридных технологий позволило улучшить ситуацию даже в этом классе.

Полноразмерные грузовики все еще не достигают отметки в 6,7 л/100 км, но более компактные версии уже показывают очень хорошие результаты.

Также на рынке присутствует только один минивэн, отвечающий высоким критериям топливной эффективности. Для тех, кто ценит максимальное пространство и комфорт большой семьи, эта гибридная модель является безальтернативным выбором.

Ford Maverick Hybrid: 6,4 л/100 км Toyota Sienna: 6,5 л/100 км

