Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива
Стремительное подорожание горючего на фоне войны в Персидском заливе заставляет водителей искать эффективные альтернативы. Согласно исследованию Consumer Reports, современный авторынок предлагает большое количество гибридных вариантов, демонстрирующих выдающиеся показатели экономичности в реальных дорожных условиях.
Об этом сообщил Jalopnik.
Гибридные седаны
Седаны традиционно занимают первые позиции в рейтингах благодаря лучшей аэродинамике по сравнению с массивными автомобилями.
Toyota Prius остается безоговорочным лидером сегмента, хотя рынок предлагает еще как минимум семь достойных вариантов с очень низким аппетитом.
- Toyota Prius: 4,6 л/100 км
- Hyundai Elantra Hybrid: 4,9 л/100 км
- Toyota Corolla Hybrid: 4,9 л/100 км
- Toyota Camry: 4,9 л/100 км
- Honda Civic Hybrid: 5,3 л/100 км
- Hyundai Sonata Hybrid: 5,3 л/100 км
- Toyota Crown: 5,6 л/100 км
- Honda Accord Hybrid: 5,9 л/100 км
Популярные кроссоверы
Современные кроссоверы с гибридными силовыми агрегатами доказывают, что большой клиренс не препятствует экономии.
Если минимизация расхода в приоритете, стоит обратить внимание на Kia Niro, хотя более просторные модели типа Toyota Grand Highlander отстают от лидера всего на 1,5 л/100 км.
- Kia Niro: 5,2 л/100 км
- Toyota Corolla Cross Hybrid: 5,7 л/100 км
- Lexus NX Hybrid: 6,2 л/100 км
- Toyota Crown Signia: 6,4 л/100 км
- Lexus UX: 6,4 л/100 км
- Мазда CX-50 Hybrid: 6,4 л/100 км
- Kia Sportage Hybrid: 6,5 л/100 км
- Honda CR-V Hybrid: 6,7 л/100 км
- Hyundai Tucson Hybrid: 6,7 л/100 км
- Toyota Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км
- Toyota Grand Highlander Hybrid: 6,7 л/100 км
Специальный транспорт
Пикапы обычно потребляют значительное количество бензина, однако использование гибридных технологий позволило улучшить ситуацию даже в этом классе.
Полноразмерные грузовики все еще не достигают отметки в 6,7 л/100 км, но более компактные версии уже показывают очень хорошие результаты.
Также на рынке присутствует только один минивэн, отвечающий высоким критериям топливной эффективности. Для тех, кто ценит максимальное пространство и комфорт большой семьи, эта гибридная модель является безальтернативным выбором.
- Ford Maverick Hybrid: 6,4 л/100 км
- Toyota Sienna: 6,5 л/100 км
Также по теме
Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива
Apple готовит новую премиальную линейку Ultra-устройств
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук на солнечной батарее
Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla
5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука
Лучшие электрические седаны премиум-класса 2026 года (фото)