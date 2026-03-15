Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук на солнечной батарее
Китайская Oukitel анонсировала первый в мире защищенный ноутбук с солнечной батареей RG14-P с 14,1″ сенсорным экраном. Солнечная панель находится на крышке сзади экрана.
Об этом пишет Tom’s Hardware.
Мощность и автономность
Ноутбук предназначен для промышленных работников, которым нужны устройства, способные работать даже в сложных условиях и в отдаленных районах длительное время без подключения к электросети.
Ноутбук получил основной аккумулятор на 3000 мА·ч и резервную батарею емкостью 5200 мА·ч, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.
В продажу устройство поступит уже с установленным Windows 11. Ноутбук будет иметь металлический корпус с резиновыми накладками из краев для защиты.
Защита от пыли и грязи
Сбоку на устройстве размещаются порты USB, Ethernet и один VGA. Каждый порт имеет защитные крышки от пыли и грязи во время работы на открытом воздухе. Для удобной переноски в ноутбуке есть ручка, которая, скорее всего, не съемная.
Задняя панель одновременно представляет собой солнечную панель с защитным чехлом. Oukitel не раскрывает характеристик солнечной панели, однако, скорее всего, она будет обеспечивать дополнительное питание, увеличивая время автономной работы устройства.
Последний раз ведущие производители выпускали ноутбуки с солнечными панелями несколько лет назад. В частности, одним из них был Samsung NC 215S с 10,1″ дисплеем. Солнечная панель обеспечивала дополнительный час автономной работы и требовала 2 часа на зарядку под прямыми солнечными лучами.
Lenovo недавно анонсировала концепт ноутбука Yoga PC с солнечной батареей, которому, как утверждает производитель, достаточно 20 минут подзарядки для поддержания часа автономной работы.
