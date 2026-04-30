0 800 307 555
Dacia готовит гибридный Sandero: характеристики

Dacia готовит гибридный Sandero: характеристики
Dacia готовит гибридный Sandero: характеристики
Dacia готовит гибридную версию Sandero и ее уже заметили во время тестов. Первые шпионские фото подтверждают: модель получит полноценную гибридную систему (HEV) и станет конкурентом доступных моделей типа MG3, пишет ampercar.com .
Внешне прототип почти не отличается от обычного Sandero после рестайлинга. Однако под днищем задней части видна защита батареи и выдает гибридную версию. Такое расположение позволяет не уменьшать объем багажника.
Ожидается, что новинка получит силовую установку от Jogger — бензиновый двигатель 1,8 л в сочетании с электромотором. Общая мощность составит около 155 л.с., а батарея на 1,4 кВт·ч позволит короткое время двигаться на электротяге.
Появление гибрида означает изменение стратегии бренда, ведь раньше Sandero оставался без электрифицированных версий. Теперь модель выходит на рынок, где активно растет конкуренция со стороны дешевых гибридов, особенно из Китая.
Ранее Finance.ua писал, что в Румынии открыли прием заявок на Dacia Duster в модификации Adventure. Он выделяется модернизированной подвеской, дополнительной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, внедорожными шинами и декоративными вставками.
Тираж Adventure ограничен 23 экземплярами. У актуального Dacia Duster всего одна полноприводная версия: с «турботройкой» на 1,2 литра сочетается 6-ступенчатая «механика», а задняя ось подключается муфтой.
