Появилась внедорожная версия Dacia Duster: автомобиль выйдет лимитированным тиражом (фото) — Finance.ua

Появилась внедорожная версия Dacia Duster: автомобиль выйдет лимитированным тиражом (фото) Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Появилась внедорожная версия Dacia Duster: автомобиль выйдет лимитированным тиражом (фото), Фото: Dacia

В Румынии был открыт прием заявок на Dacia Duster в модификации Adventure. Он выделяется модернизированной подвеской, дополнительной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, внедорожными шинами и декоративными вставками.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Тираж специального издания ограничен 23 экземплярами. У актуального Dacia Duster всего одна полноприводная версия: с «турботройкой» на 1,2 литра сочетается 6-ступенчатая «механика», а задняя ось подключается муфтой.

Фото: Dacia

Конкретно она послужила базой варианта Adventure. Автопроизводитель добавил амортизаторы Koni и усиленные пружины и заменил штатные шины на «зубастые» All-Terrain BFGoodrich размерности 215/70 R16.

Под двигателем и коробкой передач установили шестимиллиметровый алюминиевый защитный лист, под задним дифференциалом — 2,5-миллиметровую стальную панель.

Фото: Dacia

Клиренс увеличен на три сантиметра, а также Duster Adventure получил светодиодные фонари на крыше, силовой багажник с дугами и декали на бортах.

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Будет ли продавать новую спецверсию за пределами Румынии — открытый вопрос.

Фото: Dacia

Однако сочетание Duster Adventure используется не впервые: например, шесть лет назад одноименная комплектация была доступна на разных рынках Европы.

Вероятно, 23 экземпляра — квота для внутреннего рынка, а для других стран производство могут возобновить.

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