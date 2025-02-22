Появилась внедорожная версия Dacia Duster: автомобиль выйдет лимитированным тиражом (фото) — Finance.ua

Появилась внедорожная версия Dacia Duster: автомобиль выйдет лимитированным тиражом (фото)
В Румынии был открыт прием заявок на Dacia Duster в модификации Adventure. Он выделяется модернизированной подвеской, дополнительной защитой днища, увеличенным дорожным просветом, внедорожными шинами и декоративными вставками.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
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Тираж специального издания ограничен 23 экземплярами. У актуального Dacia Duster всего одна полноприводная версия: с «турботройкой» на 1,2 литра сочетается 6-ступенчатая «механика», а задняя ось подключается муфтой.
Конкретно она послужила базой варианта Adventure. Автопроизводитель добавил амортизаторы Koni и усиленные пружины и заменил штатные шины на «зубастые» All-Terrain BFGoodrich размерности 215/70 R16.
Под двигателем и коробкой передач установили шестимиллиметровый алюминиевый защитный лист, под задним дифференциалом — 2,5-миллиметровую стальную панель.
Клиренс увеличен на три сантиметра, а также Duster Adventure получил светодиодные фонари на крыше, силовой багажник с дугами и декали на бортах.
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Будет ли продавать новую спецверсию за пределами Румынии — открытый вопрос.
Однако сочетание Duster Adventure используется не впервые: например, шесть лет назад одноименная комплектация была доступна на разных рынках Европы.
Вероятно, 23 экземпляра — квота для внутреннего рынка, а для других стран производство могут возобновить.
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