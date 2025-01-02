Dacia Sandero снова возглавил европейские продажи — Finance.ua

Dacia Sandero снова возглавил европейские продажи 02.01.2025, 00:23 — Фондовый рынок

В ноябре объем продаж модели составлял 22 014 единиц, что на 8% больше, чем год назад. На втором месте — Tesla Model Y, продажи которых выросли на 1% и составили 17 654 единицы. Об этом сообщает UAmotors.

Кто еще вошел в рейтинг

Далее расположился Volkswagen Golf — 17 530 единиц, что на 11% больше, чем в ноябре прошлого года. Следом идут Renault Clio — 17 213 европейских покупателей (рост на 7%), а также Peugeot 208 — 16 798 экземпляров (рост на 43%).

В рейтинг самых продаваемых в Европе моделей также вошли Volkswagen T-Roc (16 581 единиц; рост на 18%), Toyota Yaris Cross (16 442; рост на 7%), Volkswagen Tiguan (16 116; рост на 52%), Toyota Yaris (15 356; рост на 20%) и Dacia Duster (14 052; рост на 15%).

newsauto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.