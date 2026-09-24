Банки будут раскрывать больше данных о капитале и ликвидности

Расширение объема информации позволит участникам рынка более полно оценивать достаточность капитала и состояние ликвидности банков.

Национальный банк Украины продолжает постепенно приводить требования к раскрытию банками информации в соответствии с наилучшей практикой ЕС.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Какие данные банки будут раскрывать дополнительно

С конца 2026 года банки будут публиковать на своих веб-сайтах индивидуальные повышенные значения пруденциальных нормативов достаточности капитала и ликвидности, установленные для них по результатам наблюдательного процесса в рамках Pillar II.

Эту информацию будут также обнародовать на странице Официального интернет-представительства НБУ до 31 декабря.

Кроме того, с ноября 2026 года банки будут дополнительно раскрывать на своих веб-сайтах составляющие расчета коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).

Как изменится оценка банков

Расширение объема информации позволит участникам рынка более полно оценивать достаточность капитала и состояние ликвидности банков.

По данным НБУ, это также будет способствовать сохранению прозрачности банковского сектора и усилению рыночной дисциплины, а значит, финансовой стабильности.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк опубликовал данные финансовой отчетности банков за 6 месяцев, которая показывает самые убыточные финучреждения. Так, самым убыточным банком за первые шесть месяцев текущего года оказался банк «Альянс» с отрицательным результатом в 69,8 млн. гривен. За ним следует «ПИН Банк» с убытком в 37,7 млн ​​гривен, а третье место по убытку занял «Переходный банк ЮТЕ Банк», созданный в рамках урегулирования «РВС Банка» с убытком 36,2 млн гривен.