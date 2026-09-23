НБУ выиграл апелляцию по взысканию залога по кредиту для банка Жеваго

Центральный апелляционный хозяйственный суд 2 сентября 2026 года удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и отменил определение суда первой инстанции об открытии производства по делу о банкротстве ООО «Строительная компания „Основа“».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это решение дает Национальному банку возможность применить предусмотренные законодательством Украины и договором ипотеки способы обращения взыскания на залоговое имущество ООО «Строительная компания „Основа“». Имущественный комплекс расположен в Киеве по ул. Иоанна Павла II, 4/6.

Почему возникло дело о банкротстве

ООО «Строительная компания „Основа“» — это имущественный поручитель по обязательствам АО «Банк „Финансы и Кредит“» перед Национальным банком по кредитам рефинансирования.

30 апреля 2026 года по заявлению другого кредитора суд открыл производство по делу о банкротстве компании. Это привело к введению моратория на удовлетворение требований кредиторов и ограничило возможности дальнейшей реализации залогового имущества, а также попыток приступить к ликвидационной процедуре в отношении имущественного поручителя.

Отменив определение суда первой инстанции, апелляционный суд установил, что обоснованных оснований применения процедур банкротства нет.

«Использование процедур банкротства без надлежащих правовых оснований создает существенные барьеры для кредиторов, в частности в виде моратория и блокирования процедур взыскания. Позиция апелляционного суда является принципиальной для обеспечения баланса интересов участников судебного процесса и защиты прав обеспеченных кредиторов. Очередное судебное решение устраняет препятствия для обращения взыскания на залоговое имущество», — отметил директор Юридического департамента Национального банка Александр Зима.

Что это значит для Национального банка

По словам Зимы, Национальный банк сможет задействовать предусмотренные законодательством Украины и договором ипотеки способы обращения взыскания по реализации своих прав залогодержателя.

Он добавил, что средства, вырученные от реализации имущественного комплекса, будут направлены на частичное погашение задолженности АО «Банк «Финансы и Кредит» по кредитам рефинансирования перед Национальным банком.

Как имущественный комплекс оказался в залоге

ООО «Строительная компания «Основа» в 2008 году заключило с Национальным банком договор ипотеки на имущественный комплекс, расположенный по адресу: г. Киев, ул. Иоанна Павла II, 4/6, для обеспечения выполнения обязательств по предоставленным АО «Банк «Финансы и Кредит» кредитам рефинансирования.