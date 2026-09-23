Украинский рынок капитала хотят расширить: какие инструменты предлагает НКЦБФР Сегодня 09:02 — Фондовый рынок По состоянию на 1 августа 2026 года в Украине насчитывалось 271,3 тысяч уникальных инвесторов

Украинский рынок капитала работает в условиях полномасштабной войны, валютных ограничений, ограниченного доступа к международному капиталу и значительной доли государственных облигаций. Даже при таких условиях необходимо создавать инструменты и правила, которые позволят рынку развиваться уже сейчас и масштабироваться в будущем.

Об этом говорили в ходе KIEF TALKS «Рынок капитала Украины: новые инвестиционные инструменты», организованного Киевским международным экономическим форумом, передает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Какие изменения нужны рынку капитала

По словам главы НКЦБФР Алексея Семенюка, часть проблем украинского рынка капитала накапливалась годами, а часть возникла в результате полномасштабной войны. В то же время, регулятор работает над тем, чтобы определить барьеры для бизнеса и инвесторов и превратить их в конкретные решения.

«Мы понимаем, что нужно менять. Поэтому сегодня Комиссия много разговаривает с бизнесом, инвесторами и профессиональными участниками. Нам нужна честная обратная связь: где регулирование создает лишние барьеры, каких инструментов не хватает, что мешает бизнесу привлекать капитал, а людям инвестировать», — отметил Семенюк.

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Сегодня около 80% украинского рынка ценных бумаг приходится на ОВГЗ. В то же время в НКЦБФР отмечают необходимость расширять перечень инструментов, через которые капитал может работать не только на нужды государства, но и на развитие украинского бизнеса, общин и экономики в целом.

Среди приоритетов Комиссии:

личные инвестиционные счета;

упрощение процедур эмиссии ценных бумаг для бизнеса;

развитие корпоративных и муниципальных облигаций;

секьюритизация и облигации с покрытием;

развитие инвестиционных фондов;

формирование правил для рынка виртуальных активов;

развитие токенизации настоящих активов.

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Часть этих перемен уже переходит от обсуждений к практической реализации. Верховная Рада, в частности, приняла закон о секьюритизации и облигациях с покрытием, создающим правовую основу для новых механизмов долгосрочного финансирования экономики.

Параллельно Комиссия работает над упрощением регулирования для бизнеса там, где требования не влияют на защиту инвестора и стабильность рынка.

Для бизнеса важны более простые процедуры, прогнозируемые правила и возможности привлекать финансирование. Инвесторам нужны понятные инструменты, защита прав и доверие. Для государства важным остается формирование внутреннего капитала, способного работать на экономический рост и восстановление.

В Украине выросло количество инвесторов

Отдельным направлением работы НКЦБФР является расширение возможностей для розничных инвесторов.

По состоянию на 1 августа 2026 года в Украине насчитывалось 271,3 тысяч уникальных инвесторов. С начала 2022 года их количество выросло почти в 12 раз, а с начала 2026 года еще на 43,3 тысячи.

В НКЦБФР отмечают, что следующей задачей является создание большего количества понятных возможностей для превращения сбережений в долгосрочные инвестиции.