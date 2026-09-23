Украинский рынок капитала хотят расширить: какие инструменты предлагает НКЦБФР

Украинский рынок капитала работает в условиях полномасштабной войны, валютных ограничений, ограниченного доступа к международному капиталу и значительной доли государственных облигаций. Даже при таких условиях необходимо создавать инструменты и правила, которые позволят рынку развиваться уже сейчас и масштабироваться в будущем.
Об этом говорили в ходе KIEF TALKS «Рынок капитала Украины: новые инвестиционные инструменты», организованного Киевским международным экономическим форумом, передает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
По словам главы НКЦБФР Алексея Семенюка, часть проблем украинского рынка капитала накапливалась годами, а часть возникла в результате полномасштабной войны. В то же время, регулятор работает над тем, чтобы определить барьеры для бизнеса и инвесторов и превратить их в конкретные решения.
«Мы понимаем, что нужно менять. Поэтому сегодня Комиссия много разговаривает с бизнесом, инвесторами и профессиональными участниками. Нам нужна честная обратная связь: где регулирование создает лишние барьеры, каких инструментов не хватает, что мешает бизнесу привлекать капитал, а людям инвестировать», — отметил Семенюк.
Сегодня около 80% украинского рынка ценных бумаг приходится на ОВГЗ. В то же время в НКЦБФР отмечают необходимость расширять перечень инструментов, через которые капитал может работать не только на нужды государства, но и на развитие украинского бизнеса, общин и экономики в целом.
Среди приоритетов Комиссии:
личные инвестиционные счета;
упрощение процедур эмиссии ценных бумаг для бизнеса;
развитие корпоративных и муниципальных облигаций;
секьюритизация и облигации с покрытием;
развитие инвестиционных фондов;
формирование правил для рынка виртуальных активов;
Часть этих перемен уже переходит от обсуждений к практической реализации. Верховная Рада, в частности, приняла закон о секьюритизации и облигациях с покрытием, создающим правовую основу для новых механизмов долгосрочного финансирования экономики.
Параллельно Комиссия работает над упрощением регулирования для бизнеса там, где требования не влияют на защиту инвестора и стабильность рынка.
Для бизнеса важны более простые процедуры, прогнозируемые правила и возможности привлекать финансирование. Инвесторам нужны понятные инструменты, защита прав и доверие. Для государства важным остается формирование внутреннего капитала, способного работать на экономический рост и восстановление.
В НКЦБФР отмечают, что следующей задачей является создание большего количества понятных возможностей для превращения сбережений в долгосрочные инвестиции.
Одним из таких механизмов в Комиссии считают личные инвестиционные счета. Их логика состоит в стимулировании граждан инвестировать на более длительный срок и постепенном формировании внутреннего капитала, который может работать на украинскую экономику.