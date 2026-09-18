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Семи банкам не хватает 302 млн грн для нового минимума уставного капитала

Фондовый рынок
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Найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк
Найбільший статутний капітал серед 59 банків має ПриватБанк
После повышения минимального размера уставного капитала банков с 200 млн до 250 млн грн семи из 59 платежеспособных банков нужно увеличить капитал. В общей сложности для достижения нового норматива им не хватает около 302,45 млн грн.
Верховная Рада 2 сентября приняла в целом законопроект № 13007-д, который повышает минимальное требование к уставному капиталу банков. Для учреждений, не соответствующих новому нормативу, предусмотрен шестимесячный период его выполнения.

Каким банкам нужно увеличить капитал

По данным платформы больших данных Vkursi, новую планку пока не одолевают:
  • Citibank — 200 000 080 грн;
  • Банк Фамильный — 200 000 054 грн;
  • Коминбанк — 215 748 034 грн;
  • Банк Авангард — 231 800 000 грн;
  • Траст Капитал — 200 000 931 грн;
  • Банк Украинский Капитал — 200 001 150 грн;
  • Поликомбанк — 200 000 000 грн.
Уставный капитал семи банков
Уставный капитал семи банков, vkursi.pro
Меньше всего для достижения нового минимума нужно Банку Авангард — 18,2 млн грн. Коминбанку необходимо увеличить уставный капитал примерно на 34,25 млн. грн.
Остальные пять банков имеют уставный капитал на уровне около 200 млн грн, поэтому каждому из них нужно дополнительно внести около 50 млн грн.
В общем, новое требование касается почти 12% платежеспособных банков.
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Какие банки имеют наибольший уставный капитал

В то же время, наибольший уставный капитал среди 59 банков имеет ПриватБанк — 206,06 млрд грн. Далее следуют Ощадбанк — 49,47 млрд грн, Укрэксимбанк — 45,57 млрд грн, Сенс Банк — 28,73 млрд грн и Укргазбанк — 13,84 млрд грн.
Среди семи банков, которым нужно увеличить капитал, у двух есть 100% иностранного капитала: американский Ситибанк и кипрский Банк Авангард. Банк Фамильный, Коминбанк, Банк Траст-Капитал, Банк «Украинский капитал» и Поликомбанк принадлежат банкам с частным капиталом.
Повышение минимального уставного капитала должно усилить запас прочности банков и приблизить украинские требования к европейским. Капитал выполняет роль финансовой «подушки безопасности», позволяющей банку покрывать убытки, в частности из-за невозврата кредитов или обесценивания активов, не перекладывая их на вкладчиков и других кредиторов.
По материалам:
Фінансовий клуб
Банки Украины
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