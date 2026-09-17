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«Крах уже начался»: Роберт Кийосаки снова предупредил о масштабном кризисе

Фондовый рынок
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Роберт Кийосаки
Роберт Кийосаки
Инвестор и автор книжки «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что в 2026 году, по его мнению, начался «самый большой обвал в истории» фондового и облигационного рынков. Среди факторов, которые он связывает с кризисными явлениями, — высокий уровень долга, ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, война в Иране и выход поколения бэби-бумеров на пенсию.
Об этом Кийосаки написал в своем сообщении на платформе X. По его словам, проблемы, уже проявляющиеся в Европе и Японии, могут распространиться на другие страны.

Кийосаки предупреждал об обвале еще в 2002 году

Инвестор заявил, что описывал подобный сценарий еще в книге «Пророчество богатого папы», опубликованной в 2002 году. По словам Киосаки, он написал ее, чтобы подготовить читателей к масштабному падению фондового и облигационного рынков.
«Самый большой крах в истории уже начался. В 2002 году я выпустил „Пророчество богатого папы“. Эта книга была написана, чтобы подготовить людей получать прибыль, а не становиться жертвами крупнейшего в истории краха фондового и облигационного рынков […] краха, который на тот момент еще был впереди», — написал Кийосаки.
Он утверждает, что в 2026 году этот сценарий уже проявляется в Европе и Японии и постепенно распространяется по миру.
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Отдельно Кийосаки обратил внимание на риски для людей, накапливающих средства на пенсию. В частности, он упомянул американские счета 401(k) и IRA, а также пенсионные системы Superannuation и RRSP.
Инвестор сравнил возможный сценарий с Великой депрессией, которую, по его словам, можно условно рассматривать как период с 1929 по 1954 год. В то же время Кийосаки отметил, что для людей, которые будут готовы к кризису, такой период может стать возможностью существенно увеличить состояние.
Еще в марте этого года Киосаки связывал предстоящий обвал с долговой пирамидой на рынке частного кредитования.

Какие активы Кийосаки считает защитой

На фоне своих прогнозов инвестор рассказал, в какие активы вкладывает средства, готовясь к возможному ухудшению ситуации на рынках.
Среди них он назвал собственный бизнес, доходную недвижимость, нефтяные скважины, золото, серебро и биткоин.
Ранее Кийосаки называл биткоин «наибольшей финансовой возможностью в истории». На этот раз он снова отметил свою стратегию подготовки к потенциальному кризису.
«Я годами рассказываю, что именно делаю для подготовки… зная, что начнется печатание фальшивых денег», — заявил Кийосаки.
По материалам:
incrypted
Фондовый рынок
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