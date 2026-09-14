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МВФ назвал главные риски для мировой экономики в 2026 году

Мир
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МВФ ожидает рост мировой экономики на 3%
МВФ ожидает рост мировой экономики на 3%
Мировая экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, к энергетическому шоку, вызванному войной на Ближнем Востоке. Международный валютный фонд по-прежнему ожидает роста мирового ВВП примерно на 3% в 2026 году, однако предупреждает о высоких рисках.
Об этом сообщает Reuters.
Спикер МВФ Джули Козак заявила, что цены на нефть и газ остаются повышенными, а энергетический шок, вызванный войной, еще не завершился. В то же время усиливается давление из-за глобального долга, а начавшийся после кризиса стоимости жизни 2022 года процесс снижения инфляции приостановился.
По словам Козака, инфляционные ожидания в мире выросли, однако в долгосрочной перспективе остаются стабильными.
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«Пока, несмотря на шесть месяцев войны на Ближнем Востоке, мировая экономика остается устойчивой», — сказала Козак на брифинге МВФ.
Она добавила, что использование запасов нефти и газа помогло некоторым странам справиться с энергетическими шоками, вызванными войной. Другие государства перешли на новые источники энергии или приняли меры по сокращению спроса.
«Мы по-прежнему ожидаем роста мировой экономики примерно на 3%, но неопределенность, как мы уже достаточно длительное время отмечаем, остается высокой», — заявила представитель МВФ.
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МВФ ожидает рост мировой экономики на 3%

В июле МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2026 году на уровне 3,0%. Это ниже среднего показателя в 3,5%, зафиксированного в 2024 и 2025 годах, а также за апрельский прогноз фонда в 3,1%.
Тогда МВФ исходил из предположения, что война завершится к середине июля. Однако Иран и США усилили атаки, а конфликт расширился из-за активизации военных действий в Йемене.

Глобальный государственный долг приближается к 100% ВВП

Давление на мировой государственный долг тоже усиливается. По оценке МВФ, он уже составляет почти 100% мирового ВВП — самый высокий уровень со времен Второй мировой войны. Он и дальше будет расти. Особенно высоко соотношение государственного долга к ВВП во многих развитых странах.
Проблемы с ликвидностью также накапливаются в развивающихся странах, в частности в Африке.
По материалам:
Finance.ua
МВФЭкономика
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