Турция увеличивает оборонные расходы на 229% Сегодня 22:18 — Мир Флаг Турции

Турция в рамках Среднесрочной программы на 2027−2029 годы запланировала увеличить расходы на оборону на 229%, сосредоточившись на развитии собственных оборонных технологий и уменьшении зависимости от импорта.

Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время презентации Среднесрочной программы в президентском комплексе в Анкаре, передает «Укринформ».

«Мы идем к Турции , которая разрабатывает собственные технологии в оборонной промышленности, способна самостоятельно удовлетворять свои потребности и создавать высокую добавленную стоимость. В этом контексте мы увеличиваем расходы на оборону на 229%», — сказал Йылмаз.

По словам вице-президента, оборона и безопасность являются одними из основных предпосылок экономического развития страны, поэтому бюджетные ресурсы будут направляться в соответствии со стратегическими потребностями Турции.

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В новой среднесрочной программе оборонная промышленность определена одним из приоритетных секторов с точки зрения технологической независимости и экономической безопасности.