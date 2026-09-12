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Турция увеличивает оборонные расходы на 229%

Мир
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Флаг Турции
Флаг Турции
Турция в рамках Среднесрочной программы на 2027−2029 годы запланировала увеличить расходы на оборону на 229%, сосредоточившись на развитии собственных оборонных технологий и уменьшении зависимости от импорта.
Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время презентации Среднесрочной программы в президентском комплексе в Анкаре, передает «Укринформ».
«Мы идем к Турции, которая разрабатывает собственные технологии в оборонной промышленности, способна самостоятельно удовлетворять свои потребности и создавать высокую добавленную стоимость. В этом контексте мы увеличиваем расходы на оборону на 229%», — сказал Йылмаз.
По словам вице-президента, оборона и безопасность являются одними из основных предпосылок экономического развития страны, поэтому бюджетные ресурсы будут направляться в соответствии со стратегическими потребностями Турции.
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В новой среднесрочной программе оборонная промышленность определена одним из приоритетных секторов с точки зрения технологической независимости и экономической безопасности.
Кроме того, программа предусматривает наращивание потенциала исследований и разработок, производства и инноваций как в оборонной промышленности, так и других критически важных сферах, в частности медицинских технологиях, полупроводниках и искусственном интеллекте.
По материалам:
Укрінформ
Турция
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