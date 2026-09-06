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Польша потратит более 4,5% ВВП на оборону в 2027 году

Мир
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Польша увеличивает расходы на оборону
Польша увеличивает расходы на оборону
Польша планирует потратить на оборону 198 млрд злотых в 2027 году, что составит более 4,5% ВВП страны. Из-за рекордного объема поставок военной техники правительство прогнозирует значительный дефицит государственного бюджета.
Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский в ходе презентации проекта бюджета на 2027 год, пишет Reuters.

Каким будет дефицит польского бюджета

По его словам, дефицит бюджета на следующий год ожидается на уровне 7,1% ВВП — столько же, сколько запланировано на 2026 год. Общий дефицит составит 286,6 млрд. злотых.
«Объем поставок военной техники, прогнозируемый на следующий год, будет абсолютно рекордным», — отметил Доманский.
Он добавил, что при объеме военных поставок, близком к уровню 2025 года, дефицит был бы значительно меньше.
Доходы государственного бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 695 млрд злотых, а расходы — 977,6 млрд злотых.
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При этом валовая потребность в заимствованиях должна снизиться до менее 565 млрд злотых против 600 млрд злотых в 2026 году.
В то же время, расходы на обслуживание государственного долга возрастут до 107 млрд злотых — на 17 млрд больше, чем в этом году. В Минфине объясняют это рефинансированием долга по более высоким процентным ставкам.
Правительство Польши также ожидает, что экономика страны вырастет в 2027 году на 3%, а инфляция составит 2,8%. Для сравнения, на 2026 год прогнозируется рост ВВП на 3,6% и инфляция на уровне 3%.
Польша находится под процедурой ЕС по чрезмерному дефициту с июля 2024 года. Аналитики ING отмечают, что страна не демонстрирует прогресса в сокращении дефицита до целевого показателя ЕС в 3% ВВП.
По материалам:
Букви
Польша
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