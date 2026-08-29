Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на помощь Сегодня 21:22 — Мир

1,73 млн украинцев получили защиту с начала полномасштабной войны, Фото: magnific

В Польше юридическую и финансовую защиту получили 1,73 миллиона украинских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, обнародовав данные о помощи поляков Украине и ее гражданам.

Сколько Польша потратила на помощь Украине

«1,73 млн украинских беженцев получили правовую и финансовую защиту в Польше», — говорится в сообщении.

По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома.

Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.

Читайте также Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)

Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что эти цифры свидетельствуют о масштабных усилиях польского общества по поддержке украинцев в самое тяжелое время.

Ранее Finance.ua писал , что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.

По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.