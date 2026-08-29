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Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на помощь

Мир
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1,73 млн украинцев получили защиту с начала полномасштабной войны
1,73 млн украинцев получили защиту с начала полномасштабной войны, Фото: magnific
В Польше юридическую и финансовую защиту получили 1,73 миллиона украинских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за российского полномасштабного вторжения.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, обнародовав данные о помощи поляков Украине и ее гражданам.

Сколько Польша потратила на помощь Украине

«1,73 млн украинских беженцев получили правовую и финансовую защиту в Польше», — говорится в сообщении.
По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома.
Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.
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Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что эти цифры свидетельствуют о масштабных усилиях польского общества по поддержке украинцев в самое тяжелое время.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.
По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.
По материалам:
Європейська правда
УкраинцыУкраинцы в ПольшеПольша
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