Польша предоставила защиту 1,73 млн украинцев: сколько потратили на помощь
В Польше юридическую и финансовую защиту получили 1,73 миллиона украинских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за российского полномасштабного вторжения.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, обнародовав данные о помощи поляков Украине и ее гражданам.
Сколько Польша потратила на помощь Украине
«1,73 млн украинских беженцев получили правовую и финансовую защиту в Польше», — говорится в сообщении.
По данным польского МИД, 77% поляков активно участвовали в помощи украинским беженцам, а 7% жителей страны открыли для них свои дома.
Поляки потратили более 10 миллиардов злотых на помощь своим украинским соседям.
Во внешнеполитическом ведомстве Польши отметили, что эти цифры свидетельствуют о масштабных усилиях польского общества по поддержке украинцев в самое тяжелое время.
Ранее Finance.ua писал, что украинцы активно усиливают экономику Польши, обеспечивая существенную долю ее роста. Вклад украинцев в рост польского валового внутреннего продукта оценивают в 2,7%.
По данным польского внешнеполитического ведомства, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в стране достиг 78%.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.