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Законопроект об «адских» санкциях против россии будет принят в Палате представителей в сентябре

Мир
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Сенатор Ричард Блюменталь надеется, что законопроект об «адских» санкциях против россии будет принят в сентябре, ведь документ имеет мощную поддержку республиканцев в Палате представителей.
Об этом сообщает Reuters.
Блюменталь, соавтор законопроекта вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом, рассказал, что после одобрения документа Сенатом, он планирует удвоить усилия, чтобы обеспечить его поддержку в Палате представителей.
«Надеюсь, это произойдет в сентябре. Палата представителей возвращается к работе в сентябре, и я тесно общаюсь с ее руководством», — заявил сенатор.
Он уверен, что этот закон станет «мощным ударом» по попыткам президента рф владимира путина финансировать войну в Украине.
«путин понимает только силу. А законопроект о санкциях против россии — это кувалда, которая может иметь ту силу, которую понимает путин», — подчеркнул Блюменталь.
Хотя демократы в целом поддерживают санкции, некоторые из них выразили опасение, что это предоставит президенту США Дональду Трампу свободу действий по введению дополнительных пошлин, в том числе в отношении союзников США.
Блюменталь отметил, что исключения, предусмотренные в законопроекте, избавят европейских союзников от введения пошлин, что развеет опасения, высказанные некоторыми демократами.
Сенатор заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского оказывать давление на членов Палаты представителей, чтобы те поддержали принятие законопроекта. Зеленский встретился с несколькими сенаторами в Вашингтоне перед голосованием по законопроекту, состоявшемуся в день похорон Линдси Грэма.
7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкциях против россии и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против — 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.
Документ предусматривает возможность введения президентом США 100-процентных вторичных пошлин против стран, продолжающих покупать российские нефть и газ. Прежде всего, это касается крупнейших импортеров российских энергоносителей, в частности Китая и Индии. Кроме этого, законопроект направлен на усиление давления на «теневой флот» россии.
По материалам:
Діло
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