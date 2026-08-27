Дом по цене эспрессо: на Сицилии приобрести жилье можно всего за 1 евро
Что можно купить за €1? В средневековом итальянском городке Наро на Сицилии за эту сумму можно получить шанс стать владельцем недвижимости. Правда, одного евро для переезда в новое здание будет недостаточно.
Об этом пишет Euronews.
Наро, расположенное в провинции Агридженто на юго-западе Сицилии, присоединилось к списку итальянских городов, предлагающих заброшенное жилье по символической цене. Местные власти стремятся возродить исторический центр, вернуть людей в опустевшие дома и поддержать туризм.
Программа получила одобрение местных властей и доступна как гражданам Италии, так и иностранцам. Подать заявку можно через онлайн-платформу Case 1 Euro Naro, доступную на нескольких языках.
Что скрывается по цене €1
Если цена дома кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, так и есть. Все объекты, просмотренные Euronews Travel, требуют ремонта. В частности, есть трехкомнатный дом с видом на историческую часть города. Данное предложение требует предварительной проверки.
Помимо символической стоимости недвижимости покупатель должен самостоятельно оплачивать нотариальные услуги, регистрацию и кадастровые налоги.
Также новому владельцу придется профинансировать проектирование ремонта и привести дом в соответствие с требованиями безопасности, градостроительными и ландшафтными нормами. На проведение работ могут устанавливаться конкретные сроки.
Чем славится Наро
В то же время, Наро может заинтересовать не только тех, кто ищет дешевую недвижимость. Город имеет исторический центр, барочную архитектуру и замок Кьярамонтано, а также расположен недалеко от Агридженто и южного побережья Сицилии.
Среди местных достопримечательностей — Золотые ворота, или Porta d’Oro, история которых уходит в XIII век. Они были частью семи въездных ворот, окружавших средневековый город.
После оползня в 2005 году молодые художники расписали фасады некоторых разрушенных зданий. Так появился музей под открытым небом MAN.
Наро также предлагает традиционные сицилийские сладости, в частности кассату, пасту реале и каноли, а также популярную уличную еду — аранчину. В городе есть и локальные варианты этих блюд, которые не найти в других местах.
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