Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского Сегодня 18:12 — Мир

Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск получил орден Свободы.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний „СпейсЭкс“ и „Тесла“, Соединенные Штаты Америки», — говорится в указе.

Орден Свободы — высшая государственная награда Украины, которую вручают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства.

Основания для награждения:

укрепление независимости Украины;

объединение украинского общества;

достижения в развитии демократии, реформ и экономики;

защита конституционных прав и свобод граждан героизм и патриотизм во благо государства.

Кто может получить:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства — пожизненно или посмертно, по указу Президента.

Повторное вознаграждение не предусмотрено.

Напомним, еще в начале августа СМИ писали, что Илон Маск выступает против использования спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории россии.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил посодействовать получению разрешения на использование Starlink для наведения ударов по российским ракетным батареям, атакующим украинские города.

С аналогичными просьбами непублично обращался и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, однако миллиардер пока отказывается уступать.

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