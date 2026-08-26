Илон Маск получил орден Свободы от Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск получил орден Свободы.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского
«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки постановляю: Наградить орденом Свободы МАСКА Илона — предпринимателя, инженера, руководителя компаний „СпейсЭкс“ и „Тесла“, Соединенные Штаты Америки», — говорится в указе.
Орден Свободы — высшая государственная награда Украины, которую вручают за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости государства.
Основания для награждения:
укрепление независимости Украины;
объединение украинского общества;
достижения в развитии демократии, реформ и экономики;
защита конституционных прав и свобод граждан героизм и патриотизм во благо государства.
Кто может получить:
граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства — пожизненно или посмертно, по указу Президента.
Повторное вознаграждение не предусмотрено.
Напомним, еще в начале августа СМИ писали, что Илон Маск выступает против использования спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории россии.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский попросил посодействовать получению разрешения на использование Starlink для наведения ударов по российским ракетным батареям, атакующим украинские города.
С аналогичными просьбами непублично обращался и бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, однако миллиардер пока отказывается уступать.