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путин разрешил отбирать у россиян бизнес, который они не смогли защитить от дронов

Мир
43
путин разрешил отбирать у россиян бизнес, который они не смогли защитить от дронов
путин разрешил отбирать у россиян бизнес, который они не смогли защитить от дронов
путин подписал указ, дающий кремлю право вводить внешнее управление на стратегических объектах россии, если их владельцы не смогли защитить имущество от украинских дронов.
Об этом свидетельствует обнародованное решение российского диктатора.
Речь идет об электростанциях, включая атомные, заводы и промышленные объекты, башни и сети связи, водоканалы и теплосети, дороги и аэропорты, склады и логистические центры, а также опасные производства.
В список «критической инфраструктуры» также внесли размытое понятие «прочие объекты» — категорию, имеющую особое значение для сохранности и экономической стабильности рф. Такая формулировка фактически оставляет власти свободу произвольно расширять круг предприятий, которые могут подпасть под новый механизм.
Как говорится в приказе, внешнего управляющего будут назначать в следующих случаях:
  • владелец не позаботился о безопасности объекта;
  • пренебрег требованиями власти касательно защиты;
  • своим бездействием поставил под угрозу работу предприятия из-за слабого противодействия атакам дронов;
  • не восстановил разрушенную в результате ударов инфраструктуру.
Согласно положениям, функции временного управляющего будет выполнять госкомпания «Росимущество» или другая структура, определенная правительством. Этой организации будут передавать права на недвижимость, ценные бумаги и остальные активы бывшего владельца.
Отдельно прописана одна деталь: расходы на функционирование уже изъятого имущества будут покрываться из доходов, которые оно как раз и генерирует. То есть государство получает актив на полном самообеспечении. Документ вступил в силу после подписания.
По материалам:
УНІАН
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