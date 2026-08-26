Испания одобрила реформу законодательства о миграции и убежище: о чем идет речь Сегодня 18:00 — Мир

Испания одобрила реформу законодательства о миграции и убежище: о чем идет речь

25 августа правительство Испании предварительно одобрило законопроект об изменениях в сфере иммиграции и предоставления убежища.

Об этом пишут СМИ Испании.

О чем идет речь

По словам министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, реформа должна согласовать испанское законодательство с Европейским пактом о миграции и убежище.

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На фоне миграционного кризиса в Сеуте правительство также впервые официально объявило ситуацию там угрозой национальной безопасности и утвердило создание единого командования для управления кризисом.

Среди новшеств

Процедура предварительного определения касательно возвращения иностранцев. В Испании срок такой процедуры будет составлять 72 часа.

Продлить его можно будет только по решению суда.

Это должно минимизировать время пребывания иностранцев в полицейских помещениях, где определяется дальнейшая процедура возвращения.

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