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Испания одобрила реформу законодательства о миграции и убежище: о чем идет речь

Мир
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Испания одобрила реформу законодательства о миграции и убежище: о чем идет речь
25 августа правительство Испании предварительно одобрило законопроект об изменениях в сфере иммиграции и предоставления убежища.
Об этом пишут СМИ Испании.

О чем идет речь

По словам министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, реформа должна согласовать испанское законодательство с Европейским пактом о миграции и убежище.
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На фоне миграционного кризиса в Сеуте правительство также впервые официально объявило ситуацию там угрозой национальной безопасности и утвердило создание единого командования для управления кризисом.
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Среди новшеств

Процедура предварительного определения касательно возвращения иностранцев. В Испании срок такой процедуры будет составлять 72 часа.
Продлить его можно будет только по решению суда.
Это должно минимизировать время пребывания иностранцев в полицейских помещениях, где определяется дальнейшая процедура возвращения.
По материалам:
Finance.ua
Испания
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