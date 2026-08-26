Финансовой разведке рф откроют доступ ко всем денежным переводам россиян Сегодня 06:05 — Мир

Российский рубль

Федеральная служба по финансовому мониторингу россии (росфинмониторинг) с 1 сентября 2026 года получит прямой доступ к сведениям о денежных операциях граждан через Систему быстрых платежей (СБП), карты «Мир» и единый QR-код.

Об этом говорится в материале The Moscow Times.

Информацию спецслужбы будет передавать Национальная система платежных карт (НСПК) через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Объем, состав и сроки предоставления данных стороны определят в отдельном соглашении, которое должен согласовать Центробанк рф.

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Соответствующий закон в декабре 2025 года подписал владимир путин по инициативе правительства. Ранее ведомство должно было посылать индивидуальные запросы в конкретные банки, а прямое подключение к базам НСПК должно упростить и ускорить контроль транзакций. При этом самой НСПК запрещено сообщать о факте передачи данных росфинмониторингу.

Ужесточение контроля за счетами и критерии блокировок

В рамках изменений в законодательство по противодействию отмыванию денег росфинмониторинг уже вправе блокировать операции клиентов банков, подозреваемых в легализации незаконных доходов или финансировании экстремизма.

Параллельно Центробанк рф определил для банков перечень признаков подозрительных операций, которые должны автоматически блокироваться:

перевод в нетипичное для клиента время суток или на нехарактерную сумму;

операция с нового или подозрительного устройства;

наличие получателя в базах данных участников мошеннических схем;

смена номера телефона в онлайн-банке или на портале «Госжуслуги» непосредственно перед платежом;

перевод денег новому адресату (которому не присылали деньги в последние полгода) после предварительного пополнения собственного счета на сумму от 200 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали , что в 2026 году банковская система россии столкнулась с самым большим с начала войны оттоком вкладов и скупкой наличной валюты. С начала года россияне вывели из банков в наличные 2,4 трлн рублей.

Діло По материалам:

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