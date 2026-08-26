В Чехии согласовали повышение минимальной зарплаты с 2027

В Чехии коалиция согласовала повышение минимальной зарплаты на ближайшие два года. Уже с января 2027 года самый низкий заработок должен вырасти на 2500 крон, а в следующем году ожидается еще одно повышение.
2028 год — ориентировочно 26 900 крон (+2000 крон).
Вместе с минимальной зарплатой изменятся гарантированные оклады. В Чехии они разделены на четыре уровня в зависимости от сложности, ответственности и необходимой квалификации работника.
«Повышение минимальной зарплаты на 2027 год составляет 2500 крон, и это как раз уровень 44,6%», — заявил после заседания коалиции министр труда Алеш Юхелка.
Профсоюзы требуют более быстрого повышения зарплат
До 2029 года минимальная зарплата в Чехии по действующему механизму должна достигнуть 47% среднего заработка. Профсоюзы считают этого недостаточным и настаивают, чтобы в дальнейшем показатель повысили до 50%.
Они обращают внимание, что чешская минимальная зарплата остается одной из самых низких в ЕС и уступает, в частности, польской. Работодатели одновременно поддерживают сохранение предсказуемого механизма расчета, хотя ожидают дальнейшего заметного роста расходов на оплату труда.
По данным Информационной системы о среднем заработке, минимальную зарплату получают около 181 тысячи работников в Чехии, или 4,9%. После согласования трипартитой правительственное постановление еще должно утвердить Кабинет министров.