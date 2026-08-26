0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии согласовали повышение минимальной зарплаты с 2027

Мир
89
Чешский флаг
Чешский флаг
В Чехии коалиция согласовала повышение минимальной зарплаты на ближайшие два года. Уже с января 2027 года самый низкий заработок должен вырасти на 2500 крон, а в следующем году ожидается еще одно повышение.
Об этом пишет czechia-online.

Минимальная зарплата в Чехии возрастет до 24 900 крон

Согласно проекту правительственного постановления, в 2027 году минимальная зарплата составит 44,6% от средней зарплаты. Это означает ее увеличение с нынешних 22 400 до 24 900 крон в месяц.
В 2028 году показатель должен возрасти до 45,8% от среднего заработка. По нынешним расчетам, минимальная зарплата тогда может составить около 26 900 крон.
Планируемое повышение:
  • 2026 год — 22 400 крон;
  • 2027 год — 24 900 крон (+2500 крон);
  • 2028 год — ориентировочно 26 900 крон (+2000 крон).
Вместе с минимальной зарплатой изменятся гарантированные оклады. В Чехии они разделены на четыре уровня в зависимости от сложности, ответственности и необходимой квалификации работника.
«Повышение минимальной зарплаты на 2027 год составляет 2500 крон, и это как раз уровень 44,6%», — заявил после заседания коалиции министр труда Алеш Юхелка.

Профсоюзы требуют более быстрого повышения зарплат

До 2029 года минимальная зарплата в Чехии по действующему механизму должна достигнуть 47% среднего заработка. Профсоюзы считают этого недостаточным и настаивают, чтобы в дальнейшем показатель повысили до 50%.
Читайте также
Они обращают внимание, что чешская минимальная зарплата остается одной из самых низких в ЕС и уступает, в частности, польской. Работодатели одновременно поддерживают сохранение предсказуемого механизма расчета, хотя ожидают дальнейшего заметного роста расходов на оплату труда.
По данным Информационной системы о среднем заработке, минимальную зарплату получают около 181 тысячи работников в Чехии, или 4,9%. После согласования трипартитой правительственное постановление еще должно утвердить Кабинет министров.
По материалам:
Finance.ua
Минимальная зарплатаЗаработная плата в ЧехииЧехия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems