В Чехии согласовали повышение минимальной зарплаты с 2027 Сегодня 02:43 — Мир

Чешский флаг

В Чехии коалиция согласовала повышение минимальной зарплаты на ближайшие два года. Уже с января 2027 года самый низкий заработок должен вырасти на 2500 крон, а в следующем году ожидается еще одно повышение.

Об этом пишет czechia-online.

Минимальная зарплата в Чехии возрастет до 24 900 крон

Согласно проекту правительственного постановления, в 2027 году минимальная зарплата составит 44,6% от средней зарплаты. Это означает ее увеличение с нынешних 22 400 до 24 900 крон в месяц.

В 2028 году показатель должен возрасти до 45,8% от среднего заработка. По нынешним расчетам, минимальная зарплата тогда может составить около 26 900 крон.

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Планируемое повышение:

2026 год — 22 400 крон;

2027 год — 24 900 крон (+2500 крон);

2028 год — ориентировочно 26 900 крон (+2000 крон).

Вместе с минимальной зарплатой изменятся гарантированные оклады. В Чехии они разделены на четыре уровня в зависимости от сложности, ответственности и необходимой квалификации работника.

«Повышение минимальной зарплаты на 2027 год составляет 2500 крон, и это как раз уровень 44,6%», — заявил после заседания коалиции министр труда Алеш Юхелка.

Профсоюзы требуют более быстрого повышения зарплат

До 2029 года минимальная зарплата в Чехии по действующему механизму должна достигнуть 47% среднего заработка. Профсоюзы считают этого недостаточным и настаивают, чтобы в дальнейшем показатель повысили до 50%.

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Они обращают внимание, что чешская минимальная зарплата остается одной из самых низких в ЕС и уступает, в частности, польской. Работодатели одновременно поддерживают сохранение предсказуемого механизма расчета, хотя ожидают дальнейшего заметного роста расходов на оплату труда.

По данным Информационной системы о среднем заработке, минимальную зарплату получают около 181 тысячи работников в Чехии, или 4,9%. После согласования трипартитой правительственное постановление еще должно утвердить Кабинет министров.

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