Базова помощь в Чехии: как ее получить
По данным Евростата, количество украинских беженцев в Чехии достигло более 384 тыс. человек.
У Чехии нет единой фиксированной социальной выплаты для всех малообеспеченных.
Система базовой поддержки называется pomoc v hmotné nouzi ( «помощь лицам, находящимся в материальном затруднении» ) и предназначена для людей, которые не могут обеспечить свои основные жизненные потребности собственными доходами. Она регулируется Законом «О помощи в материальных затруднениях» и администрируется Управлением труда Чехии.
Система включает три основных вида помощи:
- — на помощь на обеспечение проживания;
- doplatek na bydlení — доплата на жилье;
- mimoriadnая okamžitá pomoc — одноразовая помощь в чрезвычайных жизненных ситуациях.
Важнейший является на živobytí. Ее размер определяется индивидуально как разница между доходом и суммой, необходимой для обеспечения базовых потребностей. При расчете учитываются доходы всех членов домохозяйства, имущество, возможность трудоустройства и другие социальные обстоятельства. При определении права на помощь используются показатели прожиточного и экзистенциального минимума.
- прожиточный минимум для проживающего одного — 4 860 чешских крон в месяц;
- экзистенциальный минимум — 3 130 чешских крон в месяц. Он применяется только в отдельных случаях, например, к трудоспособным лицам, которые без уважительных причин не сотрудничают со службой занятости. К детям, пенсионерам, людям с инвалидностью III группы и лицам от 68 лет экзистенциальный минимум не применяется.
Помимо помощи на проживание человек может получать доплату на жилье, если после оплаты аренды и коммунальных услуг у него не остается средств для обеспечения базовых потребностей. Размер этой выплаты определяется индивидуально в зависимости от фактических расходов на жилье и доходов семьи.
Иностранцы могут претендовать на помощь только при наличии законных оснований проживания в Чехии и при условии выполнения установленных законом критериев.
Граждане Украины со статусом временной защиты в основном получают поддержку по специальным программам, однако в определенных случаях могут обращаться и за помощью в системе материальных затруднений, если отвечают требованиям законодательства.
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